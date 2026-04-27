Mujer Sube a Torre Eléctrica y Causa Intensa Movilización en Apodaca, NL; Exige Justicia

Una mujer de la tercera edad subió a la parte alta de una torre de alta tensión lo que generó una intensa movilización de autoridades de seguridad. Los hechos se registraron durante la tarde de este lunes 27 de abril sobre la calle Paseo Virrey en la colonia Rinconada Colonial, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Noticia relacionada: Vuelca Tráiler Cargado con Azúcar en Carretera Nacional en Montemorelos, Nuevo León

Fueron vecinos de este sector quienes pidieron la ayuda de elementos de rescate luego de percatarse que una mujer de la tercera edad comenzó a escalar una torre eléctrica. Al sitio llegaron elementos de la Policía de Apodaca quienes resguardaron este punto para tratar de convencer a la persona de que bajara de este punto.

Hasta el momento se desconoce cual es la razón por la que al mujer subió a esta torre, pero en videos se puede escuchar que esta persona grita varias consignas en las que exige justicia y la presencia de autoridades del municipio de Apodaca. Elementos de seguridad han tratado de conversas con ella, pero hasta el momento no lo han logrado.

Rescatan a mujer tras subir a torre eléctrica

Luego de que reportara esta situación, minutos más tarde llegó a este punto una unidad de servicios públicos para acercarse a la mujer y poder ponerla a salvo. En este lugar también hizo presencia el equpio de rescate de Protección Civil de Apodaca, quienes se aseguraron de que los procesos para bajar a esta persona fueran los adecuados.

Autoridades municipales mencionaron que la mujer se encuentra en buen estado de salud y que será atendidad por personal del DIF, donde se le brindará ayuda psicológica y legal. Hasta el momento no se ha mencionado si habrá alguna sanción tras provocar este intenso despliegue de autoridadades.

Historias recomendadas:

DAGM