Investigan Muerte de Mujer Dentro de Anexo en Apodaca, Nuevo León

Autoridades de investigación se movilizaron hasta un anexo ubicado en la colonia Fresnos Cuarto Sector, en Apodaca, Nuevo León, luego de que se reportara la muerte de una mujer que se encontraba internada en esta propiedad utilizada como un internado de personas con problemas de adicciones.

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Los hechos fueron reportados durante la tarde de este lunes 27 de abril por personal de este anexo. A la llegada de paramédicos se confirmó que en el interior de este lugar se encontraba una mujer inconsciente por lo que de inmediato fue trasladada a una ambulancia para recibir atención médica; sin embargo, minutos después se reportó su fallecimiento.

A este sitio también llegaron elementos de la Policía de Apodaca y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para llevar a cabo los trabajos correspondientes y poder determinar como sucedieron los hechos que dejaron a una interna sin vida. En este anexo también se reportó la detención de al menos tres mujeres.

Reguardan anexo tras muerte de mujer

Autoridades de seguridad no han confirmado que fue lo que ocurrió al interior de este anexo pero no descartan que se haya registrado una riña en este sitio. Este lugar permanecerá bajo resguardo de los elementos de investigación mientras se llevan a cabo los trabajos correspondientes.

La movilización de elementos de seguridad generó asombro y temor entre los vecinos, quienes señalaron que este anexo tiene varios años ofreciendo atención a personas con problemas de adicción. Indicaron que anteriormente el lugar albergaba únicamente a hombres; sin embargo, desde hace algunos años opera exclusivamente para mujeres.

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Con información de Pedro Caballeron | N+

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