Detienen Cinco Hombres con Droga y Armas Largas en Sabinas Hidalgo y Parás, Nuevo León

Mediante operativos realizados la mañana de este martes 28 de abril por elementos de Fuerza Civil, autoridades lograron la detención de cinco hombres en los municipios de Sabinas Hidalgo y Parás, en el estado de Nuevo León. Las acciones se llevaron a cabo en brechas de ambas localidades como parte de labores de vigilancia y patrullaje en la zona. De acuerdo con la información proporcionada, los operativos se desarrollaron de manera estratégica en puntos considerados de riesgo, lo que permitió la intervención oportuna de los elementos estatales.

Video: Detienen a 5 hombres con Armas Largas y Droga en Operativos en Sabinas Hidalgo y Parás

El primer operativo tuvo lugar en el municipio de Sabinas Hidalgo, específicamente en una brecha cercana a la colonia Los Cavazos. En este punto, los elementos detectaron una camioneta que circulaba aparentemente a exceso de velocidad. Al marcarle el alto al conductor, se desató una persecución que culminó con la detención de tres hombres identificados como Gamaliel, de 29 años; Luis, también de 29 años; y Reynaldo, de 29 años de edad.

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Durante la revisión, a los detenidos se les aseguraron cuatro armas largas con sus respectivos cargadores abastecidos, además de diversas dosis de aparente droga. También portaban chalecos balísticos y teléfonos móviles, los cuales quedaron asegurados como parte de las evidencias.

En un segundo operativo realizado en el municipio de Parás, los elementos de Fuerza Civil lograron la detención de otros dos hombres en una brecha conocida como “El Siete”. Los detenidos fueron identificados como Alberto, de 33 años, y Joel, de 37 años de edad, quienes se encontraban a bordo de una camioneta y portaban ropa táctica. Asimismo, se les aseguró equipo táctico y dosis de aparente droga

Puestos a disposición del Ministerio Público

Tras su detención, los cinco hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal. Las autoridades no han detallado si los detenidos pertenecen a algún grupo delictivo; sin embargo, destacaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones permanentes para reforzar la seguridad en la región norte del estado.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR