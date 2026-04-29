Fechas Registro Pensión Bienestar Adultos Mayores en Jalisco Abril-Mayo 2026

Ha comenzado el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años o más y a la Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a personas de 60 a 64 años, en Jalisco.

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¿Cuándo comienza el registro?

De acuerdo con Katia Meave Ferniza, delegada de los programas del bienestar del Gobierno de México en Jalisco, el registró arrancó el 27 de abril y concluirá el próximo 3 de mayo.

Cabe mencionar que, según Katia Meave, en el estado hay más de 900 mil beneficiarios de la Pensión de Adulto Mayor, los cuales reciben 6 mil 400 pesos bimestrales. Por otro lado, hay más de 200 mil derechohabientes con la Pensión Mujeres Bienestar, quienes obtienen un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales.

¿Qué necesito para registrarme?

Para acceder al registro sólo necesitas la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento (legible)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

“Las personas adultas mayores tienen la posibilidad de registrar una persona auxiliar que las represente en los trámites, y debe presentar los mismos documentos y el registro se realiza bajo el calendario publicado en las redes oficiales”, agregan autoridades.

Para mayor información, puedes acudir a los Módulos de Registro en un horario de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas. Podrás localizarlos consultando la página de la Secretaría de Bienestar.

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