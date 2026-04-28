¿Quién es Leticia Ramírez, Nueva Secretaria del Bienestar, y Cuál Es su Trayectoria?

El nombre de Leticia Ramírez Amaya se volvió viral en las últimas horas al ser designada como la nueva titular de la Secretaría de Bienestar por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hoy 28 de abril de 2026.

La funcionaria sustituirá en el cargo a Ariadna Montiel Reyes, quien deja la dependencia para buscar la dirigencia nacional del partido Morena.

Leticia Ramírez Amaya agradece a Sheinbaum confianza para nuevo cargo

Presidenta @Claudiashein me siento profundamente honrada y agradecida por la confianza que me ha dado.



Trabajaremos con amor y convicción para que el bienestar y la justicia social continúen llegando a todas las familias mexicanas. https://t.co/XKOgOgHr5N — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) April 29, 2026

Leticia Ramírez Amaya, designada nueva titular de la Secretaría del Bienestar, agradeció en redes sociales a la presidenta Claudia Sheinbaum por el nombramiento:

“Me siento profundamente honrada y agradecida por la confianza que me ha dado”.

La nueva secretaria del Bienestar prometió “trabajar con amor y convicción para que el bienestar y la justicia social continúen llegando a todas las familias mexicanas”.

¿Quién es Leticia Ramírez Amaya?

Leticia Ramírez Amaya, de 65 años, nació el 25 de marzo de 1961 en la Ciudad de México. En su formación académica destaca como profesora de educación primaria egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros.

Tiene estudios en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y formación en Alta Dirección Pública.

Esta es la trayectoria y experiencia de Leticia Ramírez Amaya

Leticia Ramírez Amaya cuenta con más de 25 años en la administración pública; su carrera se ha centrado en la atención ciudadana y la cercanía con los movimientos sociales.

Cargos de Leticia Ramírez Amaya

Secretaría de Bienestar (2026 - Presente), como titular de la dependencia encargada de los programas sociales federales.

como titular de la dependencia encargada de los programas sociales federales. Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social (2024 - 2026), dicho puesto lo mantuvo desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, al gestionar la logística presidencial y la atención ciudadana.

dicho puesto lo mantuvo desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, al gestionar la logística presidencial y la atención ciudadana. Secretaría de Educación Pública (2022-2024) , titular de la SEP durante la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

, titular de la SEP durante la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Atención Ciudadana (2000 - 2022): Se desempeñó como directora de Atención Ciudadana de la Presidencia (2018-2022) y ocupó cargos similares en el gobierno del entonces Distrito Federal bajo las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.

desempeñó como directora de Atención Ciudadana de la Presidencia y ocupó cargos similares en el gobierno del entonces Distrito Federal bajo las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Experiencia como docente y síndica: Se desempeñó como profesora en las aulas durante 12 años y fue dirigente sindical en la Sección 9 del SNTE y de la CNTE.

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Con información de N+

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