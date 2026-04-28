Sheinbaum Anuncia que Ariadna Montiel Deja la Secretaría del Bienestar; Llega Lety Ramírez

Ariadna Montiel Reyes deja la secretaría del Bienestar, informó hoy la Presidenta. En su cuenta de X, a través de un video acompañada de todos los delegados de la secretaría del Bienestar, informó que Ariadna Montiel deja la dependencia.

"El día de hoy Ariadna me ha dicho que deja la secretaría del Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas en el movimiento al que pertenecemos todas y todos".

En tanto, indicó que en su lugar llega Lety Ramírez, quien fue secretaria de Educación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asume el cargo a partir de mañana 29 de abril.

Sheinbaum le deseó a Ariadna la "mejor de las suertes", mientras la exsecretaria le agradeció la confianza. Lo mismo hizo con Lety Ramírez. Finalmente, la presidenta recalcó que los programas están en la Constitución, y nadie puede quitar ese derecho.

Minutos después del anuncio, Ariadna Montiel, indicó que presentó su renuncia porque tiene la intención de participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena.

¿Quién es Ariadna Montiel?

Montiel Reyes cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el servicio público que la llevó, cargo a cargo, desde la estructura del PRD capitalino hasta convertirse en la funcionaria que más tiempo se mantuvo al frente de la Secretaría de Bienestar en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

De la UNAM al PRD: ¿cómo empezó todo?

Nacida el 29 de mayo de 1974 en la Ciudad de México, Montiel Reyes tiene estudios de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde en 1999 participó en la defensa de la gratuidad de la educación pública durante el movimiento estudiantil del Consejo General de Huelga, según su perfil en la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México.

Su carrera política arrancó en el Partido de la Revolución Democrática. En 2002 fue secretaria de Jóvenes del PRD en el entonces Distrito Federal; entre 2003 y 2006 ocupó la Secretaría de Finanzas del partido en la capital, y ese mismo año fue secretaria de Relaciones Políticas y Alianzas, además de asumir como senadora suplente, de acuerdo con el currículum registrado por la Cámara de Diputados durante la LXIII Legislatura.

Seis años al frente del transporte público del DF

De 2006 a 2012, Montiel Reyes se desempeñó como directora general de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal durante toda la administración de Marcelo Ebrard al frente del gobierno capitalino. Fue el primer cargo ejecutivo de gran escala en su trayectoria.

Sus años en el Congreso: primero local, luego federal

En 2012 fue elegida diputada local propietaria en la VI Legislatura de la, entonces, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde presidió la Mesa Directiva.

Tres años después fue elegida diputada federal por el distrito 23 (Coyoacán) en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión bajo las siglas de Morena, partido al que ya se había incorporado.

Su periodo concluyó en 2018. Durante ese tiempo fungió como secretaria de la Comisión de la Ciudad de México e integrante de las comisiones de Derechos de la Niñez y de Hacienda y Crédito Público, así como del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, según el registro de la propia Cámara de Diputados.

De la subsecretaría a conducir Bienestar

Con la llegada de López Obrador a la presidencia en diciembre de 2018, fue nombrada subsecretaria de Bienestar. En enero de 2022 asumió como titular de la dependencia en sustitución de Javier May.

En julio de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum la ratificó al frente de la secretaría, que opera los Programas de Bienestar —hoy derechos constitucionales—, así como el programa Salud Casa por Casa y la Pensión Mujeres Bienestar, de acuerdo con el perfil publicado en gob.mx.

Según su sitio oficial, al confirmarse su continuidad en el gabinete de Sheinbaum, Montiel Reyes expresó:

"¡Es un honor formar parte del próximo gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum! Trabajaremos por el segundo piso de la 4a Transformación. ¡Es tiempo de mujeres!"

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CT