Rescatan Cuerpos de Presuntos Huachicoleros Atrapados en Túnel que Colapsó en Acolman, Edomex

En Acolman, Estado de México, se realizan trabajos de búsqueda en un túnel clandestino de huachicol, ya que cuatro personas quedaron atrapadas.

Elementos de la Guardia Nacional se encuentran en la zona para rescatar a las personas que presuntamente están atrapadas en el túnel, esto luego de que intentaron extraer combustible.

Y después de varias horas de trabajo, se logró sacar luego de las 17:00 horas, al menos, de tres cuerpos.

Fue una llamada anónima la que alertó sobre el colapso del túnel.

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El túnel que colapsó esta madrugada se encuentra en la colonia Ejidos de Santa Carina, Acolman, de acuerdo con los primeros reportes.

En el lugar se encuentra personal de Pemex, del Ejército, Guardia Nacional. Personal especializado hizo una apertura en la tierra para poder entrar al túnel y poder rescatar a las personas atrapadas.

Túnel estaba conectado a una toma clandestina: Pemex

Pemex informó en una tarjeta que personal especializado acudió a un inmueble ubicado en el municipio de Acolman, Estado de México, donde se localizó un túnel conectado a una toma clandestina.

"Durante la inspección del sitio se presentó un derrumbe, por lo que, en coordinación con Protección Civil, se iniciaron labores de búsqueda y rescate de tres personas atrapadas, ajenas a la institución".



Asimismo, elementos de la Empresa Pública del Estado trabajan en la localización y cierre de las conexiones ilícitas del poliducto para prevenir mayores riesgos.

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