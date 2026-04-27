El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado su más reciente informe sobre la posible formación de El Niño, así como sobre la temporada de lluvias 2026. Este fenómeno ocurre cuando se calientan las aguas del océano Pacífico, lo que lleva a un cambio en los patrones de lluvias alrededor del mundo.

El Niño es asociado en México con veranos más calurosos y secos, así como con lluvias mayores durante el invierno.

Este fenómeno climático ocurre en promedio entre cada dos y siete años y suele extenderse entre 9 y 12 meses.

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Advierten por posible formación del Niño este 2026

El organismo, que pertenece a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), había advertido la semana anterior, a partir de datos de la NOAA, que existe un 61% de probabilidades de que se forme este fenómeno en 2026. En aquel pronóstico se señaló que El Niño podría aparecer entre mayo y julio de este año.

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Aunque El Niño es un fenómeno climático natural, su intensidad se ha visto afectada por el cambio climático. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ha señalado que este calentamiento de las aguas del Pacífico oriental tiene efectos en las cosechas alrededor del globo:

“Los peligros climáticos provocados por El Niño presentan riesgos elevados para la seguridad alimentaria. Al perturbar los regímenes de precipitaciones y de temperaturas, puede repercutir seriamente en la agricultura y los medios de vida rurales”.

¿Qué tan fuerte será El Niño en 2026?

Este lunes, en conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña, titular del Servicio Meteorológico Nacional, advirtió que existen condiciones para una versión intensificada de El Niño en 2026:

“Cuando la anomalía es de 1.5 grados, es un El Niño fuerte; y si rebasa los dos grados, es muy fuerte. Existe el escenario de que pueda ser un El Niño fuerte o muy fuerte”.

El funcionario precisó que es incorrecto el uso del término "Súper El Niño", por lo que desaconseja su uso. Sobre el aumento de las temperaturas en el océano Pacífico, el director del SMN mencionó que la temperatura subirá a lo largo del año, antes de alcanzar un pico en el otoño:

“Hay una clara tendencia a que la temperatura vaya aumentando”.

Según señaló, El Niño alcanzará la categoría de muy fuerte hacia el final del otoño y el inicio del invierno. “Por octubre, noviembre, diciembre estaríamos alcanzando los dos grados”.

Este aumento afectaría la distribución de las lluvias en México en la segunda mitad del 2026. A diferencia del 2025, que fue muy copioso, 2026 verá precipitaciones por debajo del promedio:

“En junio veremos mucha lluvia y hacia julio veremos una caída en la lluvia, con el inicio de la canícula y la entrada de El Niño. Hacia agosto habría lluvias cerca del promedio o por debajo del promedio”.

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