Lluvia Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Va a Llover y Empieza a Bajar el Calor?

La Ciudad de México atraviesa por una ola de calor extrema, con temperaturas de entre 29 y 32 grados centígrados, sin embargo, se prevén lluvias para este lunes; en N+, te decimos a qué hora va a llover hoy, 27 de abril de 2026, y entonces empezarán a bajar las altas temperaturas.

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Ola de calor en CDMX

El Gobierno de CDMX alertó por una ola de calor que azotará la capital del país del 25 al 30 de abril de 2026.

La ola de calor generará temperaturas de entre 29 y 32 grados centígrados.

Para hoy, el Gobierno de CDMX activó alerta amarilla por temperaturas de hasta 32 grados centígrados, en casi todas las alcaldías:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero (GAM) Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Venustiano Carranza Xochimilco

Sin embargo, pese a la ola de calor, se pronostican lluvias hoy en CDMX.

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Video: Hay Alerta Amarilla en CDMX por Calor Hoy: Alcaldías donde Se Esperan hasta 32 Grados

¿Va a llover hoy en CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para hoy ambiente de cálido a caluroso, con temperatura máxima de entre 30 a 32 grados centígrados, en la Ciudad de México.

Además, señaló que hay probabilidad de intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y protección Civil (SGIRPC), también habrá fuertes vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, principalmente en las zonas norte, oriente y poniente de CDMX, entre las 16:00 y las 20:00 horas.

Según el reporte, el calor más intenso será de 14:00 a 18:00 horas, en casi toda la Ciudad de México, cuando entonces comenzarán a bajar las altas temperaturas.

Se espera que hoy llueva a partir de las 18:00 horas y hasta las 21:00 horas.

Para este lunes, se prevé ambiente muy #caluroso, cielo parcialmente nublado con aumento de nublados. Se esperan #lluvias e intervalos de chubascos, no se descarta caída de granizo y actividad eléctrica.



Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡#Temperatura máxima: 30 °C… pic.twitter.com/TEbxdONpOv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 27, 2026

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Con información de N+.

RMT