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Lluvia Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Va a Llover y Empieza a Bajar el Calor?

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Entérate cómo va a estar el clima en CDMX hoy, luego de la contingencia ambiental del fin de semana

Raquel Méndez informa que gran parte del país seguirá con afectaciones por una onda de calor, ocasionada por una circulación anticiclónica; conoce aquí cuáles serán las temperaturas

Raquel Méndez informa que gran parte del país seguirá con afectaciones por una onda de calor, ocasionada por una circulación anticiclónica; conoce aquí cuáles serán las temperaturas

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La Ciudad de México atraviesa por una ola de calor extrema, con temperaturas de entre 29 y 32 grados centígrados, sin embargo, se prevén lluvias para este lunes; en N+, te decimos a qué hora va a llover hoy, 27 de abril de 2026, y entonces empezarán a bajar las altas temperaturas.

En N+, todos los días te informamos cómo está la calidad del aire en CDMX y cuál es el pronostico del tiempo para México y la capital del país. No olvides seguiros en nuestras redes sociales y plataformas digitales, a través de la señal en vivo de N+ FORO.

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Ola de calor en CDMX

  1. Álvaro Obregón
  2. Azcapotzalco 
  3. Benito Juárez
  4. Coyoacán
  5. Cuauhtémoc
  6. Gustavo A. Madero (GAM)
  7. Iztacalco
  8. Iztapalapa
  9. Miguel Hidalgo
  10. Tláhuac
  11. Venustiano Carranza 
  12. Xochimilco 
  • Sin embargo, pese a la ola de calor, se pronostican lluvias hoy en CDMX.

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¿Va a llover hoy en CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para hoy ambiente de cálido a caluroso, con temperatura máxima de entre 30 a 32 grados centígrados, en la Ciudad de México.

Además, señaló que hay probabilidad de intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y protección Civil (SGIRPC), también habrá fuertes vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, principalmente en las zonas norte, oriente y poniente de CDMX, entre las 16:00 y las 20:00 horas.

Según el reporte, el calor más intenso será de 14:00 a 18:00 horas, en casi toda la Ciudad de México, cuando entonces comenzarán a bajar las altas temperaturas.

Se espera que hoy llueva a partir de las 18:00 horas y hasta las 21:00 horas.

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Con información de N+.

RMT

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