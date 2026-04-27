Pronóstico del Tiempo Lunes 27 de Abril: Onda de Calor en Todo el País y Chubascos en 11 Estados.

Para este lunes 27 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una onda de calor prácticamente en todo el país, así como chubascos en 11 entidades, incluidas precipitaciones con descargas eléctricas y caída de granizo.

Según los pronósticos, se espera el aumento de temperaturas por la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior de la República. Eso disminuirá lo probabilidad de lluvias.

Mientras que el frente frío número 47 recorrerá el norte del territorio nacional, en interacción con una línea seca en el noreste de México y con la corriente en chorro subtropical, lo que provocará chubascos y fuertes vientos.

Los chubascos igual serán por un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México. Se advierten afectaciones en el Valle de México.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Puebla, Morelos, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

¿Dónde habrá una onda de calor?

Durango (noroeste)

Sinaloa (centro)

Nayarit (sur)

Jalisco (oeste y sur)

Colima (este)

Video: Este Fin de Semana Continuarán las Lluvias y el Calor en Gran Parte del Territorio Nacional.

Michoacán (sur y suroeste)

Guerrero (noroeste, este y sur)

Morelos

Nuevo León (sur)

Tamaulipas (suroeste)

San Luis Potosí (centro y sur)

Guanajuato (noreste)

Querétaro (centro)

Hidalgo (norte y este)

Veracruz (centro)

Oaxaca (sur)

Chiapas (centro y noreste)

Zacatecas (norte, centro y sur)

Aguascalientes

Puebla (norte y suroeste)

Tlaxcala (este y sur)

Estado de México (noreste y suroeste)

Ciudad de México

Tabasco (centro y este)

Campeche (costa)

Yucatán (oeste y suroeste)

Quintana Roo (oeste)

Chihuahua (suroeste)

Temperaturas máximas

Mayores a 45 °C : Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste), Tamaulipas (centro), San Luis Potosí (sur) y Oaxaca (sur).

: Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste), Tamaulipas (centro), San Luis Potosí (sur) y Oaxaca (sur). De 40 a 45 °C : Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Jalisco (sur y suroeste), Morelos (sur), Coahuila (noreste y este), Nuevo León (norte y este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas (norte y oeste), Tabasco, Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Jalisco (sur y suroeste), Morelos (sur), Coahuila (noreste y este), Nuevo León (norte y este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas (norte y oeste), Tabasco, Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste). De 35 a 40 °C : Baja California Sur (sur), Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México (suroeste).

: Baja California Sur (sur), Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México (suroeste). De 30 a 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. De 0 a 5 °C en las sierras del Estado de México y Puebla.

Valle de México

Para el Valle de México, se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso de este día. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región.

Hacia la tarde se prevé ambiente cálido a caluroso y probabilidad de intervalos chubascos acompañados de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 14 a 16 °C y la máxima de 30 a 32 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

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ASJ