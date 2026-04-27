Este Día se Termina Ola de Calor en CDMX

Durante los últimos días, una ola de calor se resiente en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos qué día termina, para que tomes precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que hoy habrá cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día en el Valle de México. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso con probabilidad de intervalos chubascos acompañados con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el Estado de México (Edomex )y la CDMX.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 30 a 32 °C.

La temperatura mínima para Toluca, Estado de México, será de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Video: Clima Hoy en México del 27 de Abril 2026 con Raquel Méndez: Ola de Calor en 28 Estados

¿Qué día termina la ola de calor en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó por una ola de calor que inició el pasado 25 de abril y que concluirá:

El jueves 30 de abril, con temperaturas diarias máximas de 29 a 32 °C.

Indicó que durante este periodo se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación ultravioleta y rachas fuertes de viento con tolvaneras por la tarde.

☀️ #AVISOESPECIAL por onda de calor en la Ciudad de México .



El 25 de abril inicia una #OndaDeCalor que durará hasta el jueves 30 de abril, con temperaturas diarias máximas de 29 a 32 °C.



Durante este periodo se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación… pic.twitter.com/OYSsDq9eFT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 23, 2026

Toma en consideración que este día, de acuerdo con el SMN, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará sobre el interior de la República Mexicana, generando un ascenso de las temperaturas; así mismo se mantendrá la onda de calor en:

Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos, Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (sur), Chiapas (centro y noreste), Zacatecas (norte, centro y sur), Aguascalientes, Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala (este y sur), Estado de México (noreste y suroeste), Ciudad de México, Tabasco (centro y este), Campeche (costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste), iniciando en Chihuahua (suroeste).

Por otra parte, el frente frío 47 recorrerá el norte del país y en interacción con una línea seca en el noreste de México y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo, y rachas de viento en las regiones mencionadas.

Además, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México.

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Con información de N+.

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