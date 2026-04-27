¿Contingencia Ambiental Sigue Activa Hoy? Así Están Contaminación y Calidad del Aire en CDMX

La Ciudad de México registró altos índices de contaminación el fin de semana; en N+ te informamos cómo está la calidad del aire hoy, 27 de abril de 2026, y si hay contingencia ambiental en CDMX y en Estado de México (Edomex), como lo indica la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

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¿Por qué hay contingencia ambiental?

El sábado 25 de abril de 2026, la concentración de ozono superó las 155 partes por billón, al alcanzar 163 ppb en Naucalpan, Estado de México, por lo que la CAMe activó contingencia ambiental, de tal manera que el doble Hoy No Circula se implementó el domingo.

Las condiciones climáticas en CDMX son un factor determinante para la concentración de contaminantes. De hecho, el Gobierno de CDMX lanzó una alerta por una nueva ola de calor, que golpeará a la Ciudad de México del 25 al 30 de abril de 2026, con temperaturas máximas de entre 29 y 32 grados centígrados.

Durante la ola de calor, se prevé cielo medio nublado y elevado índice de radiación ultravioleta.

La tarde del domingo, la CAMe suspendió la Fase 1 de Contingencia Ambiental por contaminación atmosférica; sin embargo, el riesgo sigue latente por la ola de calor.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo para hoy, en CDMX podría llover, con posible actividad eléctrica y granizo.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

A continuación, en N+ te damos un informe detallado y oportuno sobre la contaminación del aire en la Ciudad de México, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico.

07:00 horas: La calidad del airees buena en gran parte de la Ciudad de México, excepto en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztapalapa, donde es aceptable, con riesgo moderado para la salud.

Información en desarrollo…

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RMT