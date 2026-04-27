Localizan a Último Minero en El Rosario, Sinaloa, Tras Más de 20 Días Atrapado Bajo Tierra

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó hoy, 27 de abril de 2026, que fue localizado sin vida Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, el último minero que permanecía atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa, luego de que se desplomó y dejó bajo tierra a 4 trabajadores, desde el pasado 25 de marzo.

El cuerpo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz fue localizado luego de 33 días de trabajos de rescate, encabezados por 389 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (Semar), la CNPC, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Gobierno de Sinaloa.

De los cuatro mineros atrapados:

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Autoridades preparan el ascenso del cuerpo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz

En un comunicado, la CNPC detalló que el cuerpo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años de edad, originario de Zimapán, Hidalgo, fue localizado la madrugada de hoy, a las 03:15 hora del centro de México.

Ahora, los equipos de búsqueda y personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa preparan el ascenso a la superficie del cuerpo del cuarto minero, proceso que se realizará de acuerdo con los procedimientos técnico-jurídicos requeridos.

Con la localización del cuerpo del cuarto minero, el Gobierno de México y las autoridades locales señalaron que mantienen el compromiso de brindar acompañamiento y apoyo a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz durante este proceso, con la supervisión de Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC.

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Con información de N+.

RMT