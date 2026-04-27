Lloverá Menos y Hará Más Calor en México: ¿Cuándo se Espera Impacto por ‘El Niño’ y Canícula?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer cómo será la temporada de lluvias en México este 2026, tomando en cuenta la canícula y la posible presencia del fenómeno natural de El Niño.

¿Lloverá menos y las temperaturas se elevarán más del promedio? ¿En dónde podrían disminuir las precipitaciones y cuándo? Aquí te presentamos los detalles de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, de acuerdo con la información del SMN.

Durante conferencia de prensa, el coordinador general del Meteorológico, Fabián Vázquez Romaña, recordó que este año se prevé la presencia del evento climático de El Niño, el cual incluso podría ser muy fuerte.

Datos clave sobre El Niño

Es un fenómeno natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

El ENOS tiene tres fases: Cálida (El Niño), Fría (La Niña) y Neutral.

Es decir, cuando la temperatura del mar en el Pacífico aumenta más de 0.5 grados, surge El Niño; cuando baja a menos de -0.5 grados se presenta La Niña.

En la condición Neutral, la temperatura está dentro de la climatología promedio en el océano.

El Niño se clasifica en tres: Moderado (cuando la temperatura sube un grado más del promedio); Fuerte (cuando sube 1.5 grados más) y Muy Fuerte (cuando sube 2 grados más).

El Niño ocurre aproximadamente cada dos a siete años.

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¿Cuándo se prevé la presencia de El Niño?

Vázquez Romaña explicó que se prevé que El Niño se presente en el trimestre de mayo, junio y julio, y que persista y se fortalezca en el pico de la temporada. Incluso, se estima un 25% de que sea muy fuerte hacia el trimestre de noviembre, diciembre y enero.

“Este año existe el escenario de que pudiera ser un Niño fuerte o muy fuerte”, manifestó.

Al explicar los impactos que dicho fenómeno natural tendrá en las lluvias en México, indicó que “lo que vamos a ver climáticamente este año y principios del próximo no se va a parecer a lo que vimos los dos años previos”.

Para empezar, indicó que actualmente está la transición de La Niña a la fase neutral del ENOS, pero más adelante se pasará a la fase de El Niño.

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¿Habrá menos lluvias y más calor en México?

El coordinador general del SMN recordó que la temporada de lluvias comenzará el 15 de mayo en México, con precipitaciones en varios estados del país, de la zona centro y sur. Mientras que en junio se extenderá a prácticamente todo el territorio nacional, excepto la Península de Baja California.

Sin embargo, en julio cambiará el patrón de precipitaciones posiblemente por dos situaciones: la entrada de El Niño y el inicio de la canícula.

En 2025, la canícula ocurrió del 7 de julio al 15 de septiembre e incluso superó los registros históricos, pues duró 70 días, es decir, fue 27% más larga.

“Esos dos eventos climáticos pueden converger y puede haber disminución a nivel nacional (de lluvias) en julio”. El escenario abarca principalmente al centro y sur de México.

En agosto y septiembre habría lluvias cerca del promedio o por abajo del promedio, y en octubre comenzarían a repuntar.

“Si vamos a tener menos lluvia o cerca del promedio durante el verano, esto va a ser que también tengamos temperaturas más altas durante el verano, con potencial de ondas de calor en el verano este año”, alertó.

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“A nivel nacional estamos en un consenso de que tanto las temperaturas mínimas y máximas van a ser por arriba del promedio; va a hacer bastante calor este año”, agregó.

El titular del SMN también dijo que los efectos de El Niño no siempre son iguales, por lo que dijo que todo mundo tiene que enfrentarse a un escenario de El Niño muy fuerte.

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Con información de N+

spb