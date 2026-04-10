¿Qué Es el Fenómeno ‘El Niño’ y Cómo Afecta? Enciende Alerta su Posible Surgimiento en 2026

¿Has escuchado sobre el fenómeno natural de El Niño? La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos advirtió sobre la probabilidad de que este evento climático se presente en 2026, por lo que aquí te informamos qué es y qué podría implicar para México.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), originalmente se aplicó el término El Niño a un débil calentamiento en la temperatura superficial del mar, a lo largo de las costas de Perú y Ecuador.

Ese calentamiento se observaba cerca del periodo de Navidad, razón por la que se le dio el nombre de El Niño, en referencia a El Niño Jesús.

Pero en las últimas décadas se observó que ese calentamiento ya abarcaba una región mucho más extensa, desde el Pacífico central hacia el Pacífico tropical, modificando patrones climáticos globales.

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¿Qué es El Niño?

Se trata de un fenómeno natural conocido actualmente como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Tiene tres fases: Cálida (El Niño), Fría (La Niña) y Neutral .

(El Niño), (La Niña) y . Según la Organización Meteorológica Mundial, El Niño y La Niña son condiciones anómalas de la temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical del este.

en el Pacífico tropical del este. Por anómala se refiere al aumento de la temperatura de 0.5 grados o más por encima de la media, durante un trimestre, en el caso de El Niño, y -0.5 grados o menos en el caso de La Niña.

El Niño ocurre aproximadamente cada dos a siete años , ya que el ciclo cálido se alterna irregularmente con su contraparte, La Niña y con condiciones neutras.

, ya que el ciclo cálido se alterna irregularmente con su contraparte, La Niña y con condiciones neutras. El Niño suele alcanzar su punto máximo entre noviembre y enero, aunque su desarrollo puede detectarse con meses de anticipación y sus efectos pueden tardar meses en propagarse por todo el mundo.

Las aguas cálidas de El Niño afectan a unas diminutas plantas marinas llamadas fitoplancton. Foto: Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA.

¿Habrá fenómeno El Niño este 2026?

El 9 de abril de 2026, el Centro de Predicción Climática de la NOAA emitió un aviso sobre el fin de La Niña y la vigilancia de El Niño.

Informó que actualmente se presenta la fase Neutral de ENSO y se prevé que esas condiciones se mantengan en abril-junio (80% de probabilidad).

Pero además, advirtió que hay 61% de posibilidad de que entre mayo y julio de 2026 surja El Niño y persista al menos hasta finales de 2026.

“El Niño es probable debido al aumento de las anomalías de temperatura subsuperficial y las recientes anomalías de vientos del oeste sobre el Pacífico occidental. Sin embargo, los posibles resultados varían desde un ENSO neutral hasta un El Niño muy fuerte durante el próximo invierno del hemisferio norte”, explicó.

Explicó que la posibilidad de un El Niño muy fuerte depende en gran medida de la continuación de las anomalías de vientos del oeste a través del Pacífico ecuatorial durante los meses de verano del hemisferio norte, “lo cual no está garantizado”.

Cuatro ciclones tropicales en el Pacífico el 1 de septiembre de 2015, durante un fenómeno de El Niño. Foto: Proyecto GOES de la NASA/NOAA.

¿Qué efectos ocasiona El Niño?

De acuerdo con la NASA, durante un evento de El Niño, las aguas superficiales de las zonas tropicales del Pacífico central y oriental se calientan significativamente más de lo habitual.

“Los sistemas de alta presión, normalmente intensos, del Pacífico oriental se debilitan, alterando así el equilibrio de la presión atmosférica en el Pacífico oriental, central y occidental. Mientras que los vientos del este tienden a ser secos y constantes, los vientos del oeste del Pacífico suelen llegar en ráfagas de aire más cálido y húmedo”, expuso.

Agregó que las cambiantes condiciones oceánicas alteran los patrones climáticos y la pesca marina a lo largo de las costas occidentales de América.

“Las regiones áridas de Perú, Chile, México y el suroeste de Estados Unidos suelen verse inundadas por lluvias y nevadas, y se sabe que desiertos áridos se cubren de flores. Mientras tanto, las regiones más húmedas de la Amazonía brasileña y el noreste de Estados Unidos a menudo sufren sequías que duran meses”, añadió.

La NASA añadió que aunque El Niño no es causado por el cambio climático, suele producir algunos de los años más calurosos registrados debido a la enorme cantidad de calor que asciende desde las aguas del Pacífico hacia la atmósfera.

Los principales episodios de El Niño, como los de 1972-73, 1982-83, 1997-98 y 2015-16, han provocado algunas de las mayores inundaciones, sequías, incendios forestales y blanqueamientos de coral del último medio siglo, alertó.

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Con información de N+.

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