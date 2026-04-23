¿Fenómeno de El Niño, Muy Fuerte en 2026? SMN Revela Cuándo Podría Surgir y Qué Efectos Tendría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer las probabilidades de que este 2026 se desarrolle el fenómeno natural de El Niño muy fuerte, así como los efectos que ocasionaría en México.

Aquí te informamos cuándo se podría desarrollar ese evento climático y en qué mes se intensificaría, de acuerdo con información del coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña.

El 22 de abril de 2026, durante la Reunión Nacional de Protección Civil realizada en Veracruz, el funcionario recordó que El Niño es un calentamiento de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial, y dependiendo de qué tan intenso sea, puede modular el clima de todo el planeta.

Datos clave sobre El Niño

Se trata de un fenómeno natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur ( ENOS ).

). Tiene tres fases: Cálida ( El Niño ), Fría ( La Niña ) y Neutral .

), Fría ( ) y . Es decir, cuando la temperatura del mar en el Pacífico aumenta más de 0.5 grados surge El Niño y cuando baja a menos de -0.5 grados se presenta La Niña.

En tanto, cuando la condición es Neutra , la temperatura está dentro de la climatología promedio en el océano.

, la temperatura está dentro de la climatología promedio en el océano. El Niño ocurre aproximadamente cada dos a siete años, ya que el ciclo cálido se alterna irregularmente con su contraparte, La Niña, y con condiciones neutras.

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¿Habrá El Niño muy fuerte este año?

Vázquez Romaña dio a conocer los escenarios previstos para este 2026:

61% de probabilidad de que surja El Niño en el trimestre de mayo a junio.

Se espera que el fenómeno persista y se fortalezca en el pico de la temporada: septiembre .

. 25% de probabilidad de que El Niño sea muy fuerte para fin de año, en el trimestre de noviembre a enero.

De acuerdo con el coordinador general del SMN, se presenta un El Niño muy fuerte cuando la temperatura es arriba de dos grados por arriba del promedio en el Océano Pacífico.

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Pronóstico del ENOS en 2026. Foto: SMN

¿Cuáles son las implicaciones de El Niño?

Asimismo, explicó que cuando se presenta El Niño y el océano Pacífico está más cálido, habría más energía para que se formen más huracanes en este litoral.

Aunque eso genera que los vientos alisios en el Mar Caribe sean muy intensos y por tanto no se formen tantos ciclones en esta zona.

De tal manera, comentó que este 2026 podría haber menos actividad en el océano Atlántico, pero más en el Pacífico.

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Efectos de un El Niño muy fuerte

La presencia de El Niño muy fuerte se relaciona generalmente con sequías, aumento en el número de incendios forestales, mayor número de contingencias ambientales por ondas de calor, entre otras.

¿Cuándo se verían esos efectos en México? Según el titular del Meteorológico Nacional, la mayor actividad de el fenómeno climático sería en septiembre.

“El pico de la temporada ciclónica es en septiembre, y justo en septiembre es donde podríamos tener con mayor actividad El Niño y eso podría aumentar la actividad en el Pacífico y podría disminuir la actividad en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe”, indicó.

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Con información de N+.

spb