En ‘El Corredor del Miedo’ Se Registran Quema de Vehículos, Emboscadas y Desapariciones

En Guanajuato, la carretera que conecta Villagrán, Cortazar, Jaral del Progreso y Valle de Santiago hoy tiene un sobrenombre: la conocen como ‘El corredor del miedo’.

Ahí se queman vehículos, se embosca a policías, se ataca a candidatos y se desaparece a personas, entre ellas, un padre que salió a buscar a su hijo de 14 años y nunca volvió.

‘El corredor del miedo’

La carretera Villagrán – Cortazar – Jaral del Progreso – Valle de Santiago, en Guanajuato, se convirtió en ‘El corredor del miedo’, así le llaman los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas a este tramo carretero donde ha incrementado la violencia.

Al respecto Fabrizio Lorusso, investigador de la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, indicó:

“Son municipios colindantes, hay un efecto de contagio a otros, para crear corredores digamos de dominación o de gobernanza criminal. Hay disputas criminales, por ejemplo entre el grupo de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación”

En este corredor se han registrado quema de vehículos, enfrentamientos entre grupos delictivos, emboscadas a corporaciones municipales, estatales y federales.

Persecución entre policías y criminales, ataques a candidatos como el que sufrió Alda Pacheco, aspirante de Movimiento Ciudadano a diputada federal, en el tramo Cortazar – Jaral del Progreso.

Reportes de inteligencia señalan que los operativos federales en Celaya han provocado que los grupos criminales se replieguen a municipios más pequeños formando este corredor.

Israel Mosqueda, alcalde de Valle de Santiago, Guanajuato, señaló:

“Han comenzado a recorrerse a los diferentes municipios aledaños. Empezó a subir el robo de vehículos. Comenzamos nosotros a trabajar en una estrategia patrullábamos esas zonas en vehículos no oficiales, precisamente para llegar a encontrar a alguien en flagrancia, pedimos apoyo al gobierno Federal precisamente para trabajar en puntos de control”

Video: "El Corredor del Miedo" en Guanajuato, Tramo donde Queman Autos, Emboscan Policías y Desaparecen Personas

Operativos

Para evitar que los actos delictivos se extiendan a más municipios, soldados, guardias nacionales y policías municipales de Valle de Santiago realizan operativos en las carreteras, caminos y comunidades colindantes con Jaral de Progreso.

“Estos narcobloqueos, cuando existía un tema conflictivo en la zonas para el lado de Cortazar, Villagrán, Celaya, bloqueaban estas zonas, precisamente, para que el apoyo de Valle de Santiago no pudiera llegar a los otros puntos”, señaló el alcalde de Valle de Santiago, Guanajuato.

Desapariciones

En ‘El corredor del miedo’ se observan negocios cerrados, restos de vehículos quemados y fichas de desaparecidos a pie de carretera, dos de las fotografías que se observan son las de un padre y su hijo, Juan Arias, de 14 años, desaparecido el 19 de junio de 2025 y José Juan Arias, de 39 años, desaparecido seis meses después buscando a su menor.

Sobre este caso, José Luis Miranda, abogado de la familia Arias, indicó:

“José Juan me dijo varias veces que temía por su vida pero que no podía parar de investigar porque necesitaba encontrar a Juanito”

Las desapariciones han aumentado en la región que atraviesa ‘El corredor del miedo’, particularmente en Jaral del Progreso y Valle de Santiago, donde pasaron, en 2024, de 36 reportes activos de personas desaparecidas a 50 en 2025.

“Los números parecen, entre comillas, chiquitos, no superiores a las 100 personas, pero respecto a su población es una cifra muy, muy alta, el doble que el promedio de los otros municipios del estado”, explicó Fabrizio Lorusso, investigador de la Universidad Iberoamericana León, Guanajuato.

Y es también en esta región donde más han asesinado, atacado y amenazado a políticos y gobernantes, como lo refiere Israel Mosqueda, alcalde de Valle de Santiago:

“Hemos recibido amenazas. No solamente yo, también la síndica y diferentes compañeros de cabildo. No nos van a doblar con esto, al contrario, vamos a seguir con más fuerza”

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Con información de Marco Antonio Coronel y Fernando Guillen

LECQ