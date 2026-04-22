NASA Lanzará en Septiembre el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, 100 Veces Mayor al Hubble

La NASA ha completado la construcción del telescopio espacial Nancy Grace Roman. Cien veces más potente que el Hubble, este observatorio servirá para buscar materia oscura en los confines del universo.

El telescopio será lanzado en septiembre del 2026 a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, desde Florida.

será lanzado en septiembre del 2026 a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, desde Florida. El Nancy Grace Roman acumulará 20 mil terabytes de información en sus primeros 5 años de funcionamiento.

acumulará 20 mil terabytes de información en sus primeros 5 años de funcionamiento. Se espera que identifique 100 mil exoplanetas durante su misión.

durante su misión. Este observatorio rinde homenaje a la astrónoma “madre del telescopio espacial Hubble”.

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Alistan lanzamiento de telescopio espacial Nancy Grace Roman

En septiembre del 2026 la NASA colocará en órbita los nuevos anteojos de la humanidad: el telescopio espacial Nancy Grace Roman será lanzado a bordo de un cohete Falcon Heavy, desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral. Con una potencia cien veces mayor a la del telescopio espacial Hubble, este nuevo observatorio buscará profundizar en el conocimiento sobre exoplanetas y en la comprensión de materia oscura.

Al igual que el Hubble, el Nancy Grace Roman cuenta con un espejo principal de 2.4 metros de diámetro. No obstante, este componente es mucho más ligero y mucho más potente, pues depende de dieciocho sensores de 4 mil 96 por 4 mil 96 pixeles. En cambio, el Hubble solo cuenta con dos sensores, cada uno de 4 mil 96 por 2 mil 48.

Además de su potencia, el Nancy Grace Roman también rebasará al Hubble en su ubicación. Mientras que el telescopio lanzado en 1990 orbita la Tierra a 400 kilómetros de altura, este telescopio se ubicará a 1.5 millones de kilómetros, en un punto Lagrange, donde se puede “estacionar” sin invertir energía continuamente, al igual que lo hace el James Webb.

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El telescopio espacial Nancy Grace Roman ha sido diseñado para estudiar tres temas en particular: la energía oscura, la materia oscura y los exoplanetas. En este último apartado, se calcula que podría ayudar al descubrimiento de 100 mil exoplanetas.

La NASA también anticipa que identifique cientos de millones de galaxias, así como miles de millones de estrellas y fenómenos extraños, algunos de los cuales, podrían no haber sido observados con anterioridad. Solo en sus primeros 5 años de misión, habrá de recopilar 20 mil terabytes de información recolectada desde la profundidades del espacio.

Nancy Grace Roman, la astrónoma que dio forma al telescopio Hubble

En este momento, el telescopio se encuentra en el Centro Espacial Goddard, en Maryland, donde fue construido. En una delicada operación, será trasladado a Florida, donde habrá de despegar a inicios de septiembre. La NASA tiene el compromiso de enviarle a más tarde en mayo del 2027, no obstante la agencia espacial espera adelantarse al cronograma.

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Este telescopio honra a la memoria de Nancy Grace Roman. La astrónoma, nacida en 1925 en Tennessee, fue uno de los grandes pilares de la observación espacial realizada por la NASA.

Roman se licenció en Astronomía en 1946 del Swarthmore College, en Pensilvania. Tres años más tarde se doctoró de la Universidad de Chicago y laboró durante seis años más en el Observatorio Yerkes de la misma institución.

La doctora Roman fue la primera mujer en un cargo ejecutivo de la NASA. Además, fue la primera jefa del Departamento de Astronomía. No obstante su mayor legado es la aprobación del proyecto que daría lugar al telescopio espacial Hubble.

Nancy Grace Roman, la científica madre del telescopio Hubble. Foto: NASA

Su gestión ante el Congreso de los Estados Unidos le valió el sobrenombre de “madre del telescopio Hubble”. La científica llegó a declarar que el descubrimiento más interesante del telescopio fue la energía oscura.

El telescopio espacial Hubble confirmó que la expansión del universo se estaba acelerando, en un hecho que sigue desconcertando a la comunidad astronómica. La científica falleció en 2018, a 28 años del lanzamiento de su hijo predilecto.

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