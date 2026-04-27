EUA Reconoce Detención de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, Líder Regional del CJNG

En una operación ejecutada por la Secretaría de Marina (Semar), a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido este lunes 27 de abril, en Nayarit, Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Vía la red social X, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el detenido cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de Estados Unidos, con fines de extradición.

Noticia relacionada: Piden Ficha Roja de Interpol para Erika María Guadalupe: FGR Va por Suegra de Exreina de Belleza

Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. "Nuestro reconocimiento a las mujeres y hombres de la Senar por su valentía, disciplina y compromiso en esta operación", añadió Harfuch en la publicación.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

Cae "El Jardinero" en Nayarit: Era Buscado en México y EU con Recompensa Millonaria

¿Quién es "El Jardinero"?

"El Jardinero", otrora persona de confianza y exjefe de seguridad del abatido Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, es identificado como líder regional del CJNG en Nayarit, con presencia en los municipios de:

Amatlán de Cañas

Jala

Ixtlán del Río

Ahuacatlán (en los dos últimos tiene ranchos)

También es señalado de encabezar y coordinar la producción y trasiego de droga en dicha entidad, además de participar en la sustracción ilegal de hidrocarburo.

El 18 de junio de 2025, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) lo sancionó junto con otros líderes del CJNG:

Rubén Oseguera Cervantes (“El Mencho”)

Julio Alberto Castillo Rodríguez (“Mayate”)

Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”)

Ricardo Ruiz Velasco (“RR”)

La OFAC señaló a Flores Silva como responsable de controlar laboratorios clandestinos en la región centro de Jalisco y el sur de Zacatecas, así como de producir metanfetamina y otras drogas destinadas a Estados Unidos.

Acusan a 8 Policías de Facilitar Operaciones al CJNG en Manzanillo: Así los Detuvieron

Embajador de Estados Unidos en México reconoce detención

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se pronunció sobre la detención de Audias Flores-Silva, alias “El Jardinero”, a quien identificó como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dijo que el operativo forma parte de acciones contra el tráfico de fentanilo y reconoció la labor de la Secretaría de Marina y del Gabinete de Seguridad.

La detención de Audias Flores-Silva, “El Jardinero,” un líder clave del violento CJNG, representa un paso importante contra quienes lucran con el fentanilo y generan violencia en nuestras comunidades. Acciones como esta son esenciales para garantizar que quienes trafican drogas… pic.twitter.com/8K4IxTUFax — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 27, 2026

Historias recomendadas:

AMP