La Fiscalía General de la República (FGR) pidió ficha roja de la Interpol para Erika María Guadalupe por el feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza.

La petición fue enviada a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, con el objetivo de activar la búsqueda y localización de la imputada fuera del territorio nacional. La solicitud se sustenta en una orden de aprehensión emitida por un juez de control en la capital del país.

Cabe señalar que la ficha roja es un mecanismo que permite a países colaborar en la localización y detención provisional de personas buscadas por la justicia.

Erika María asesinó a Carolina Flores en su vivienda, ubicada en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX). Argumentó que su hijo es de ella y que la exreina de belleza la hizo enojar. En N+ te compartimos previamente cómo pasó: Una Suegra, 6 Disparos y la Grabación del Crimen: Las Claves del Feminicidio de Carolina Flores.

Video: Sigue Búsqueda de Suegra y Presunta Responsable del Asesinato de la Exreina de Belleza, Carolina Flores

Noticia relacionada: Protesta en Ensenada Exige Justicia por Feminicidio de Carolina Flores.

Así ocurrieron los hechos

El asesinato ocurrió en el departamento, donde la exreina de belleza vivía junto a su esposo, Alejandro y su bebé de apenas ocho meses de edad.

Según el testimonio de la madre de Carolina, la familia se había mudado recientemente desde Ensenada, Baja California, en diciembre de 2025, con la intención de iniciar una nueva etapa en la capital.

Las investigaciones señalan que la presunta agresora, suegra de la víctima, habría cometido el crimen dentro del domicilio familiar. De acuerdo con versiones recabadas, la mujer presuntamente justificó el ataque con frases como: "me hizo enojar; tú eres mío", dichas frente a su propio hijo, quien presenció los hechos.

Historias recomendadas:

FBPT