Así Detuvieron a Chino por Ataque a Patrulla en la que Iba Director de la Policía en Cuauhtémoc

Un hombre de nacionalidad de China, identificado como Sebastián Peng Yunshang, quien está relacionado con el ataque armando contra la patrulla en la que iba el director de la policía auxiliar, fue detenido, en N+ te detallamos cómo lograron capturarlo.

De acuerdo con Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), lo detuvieron luego de ser señalado por un asalto a transeúntes.

Sin embargo, su captura abrió la puerta a una investigación más amplia, ya que las autoridades capitalinas lo vinculan con un ataque armado ocurrido en 2025 contra una patrulla en la que viajaba un mando de la policía auxiliar en la alcaldía Cuauhtémoc.

#Importante | Derivado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades de @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Sebastián "N", presunto responsable, entre otros hechos, de realizar disparos en contra de una patrulla en la que viajaba el Director… pic.twitter.com/z308O73TAE — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 27, 2026

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Así fue detenido el ciudadano chino

La aprehensión se realizó durante un recorrido de vigilancia en calles de la colonia Buenavista. Fue entonces cuando dos personas solicitaron ayuda a los oficiales, luego de haber sido despojadas de sus pertenencias por un sujeto que huía a pie.

Los policías lograron interceptar al sospechoso metros adelante. Tras una revisión preventiva, le encontraron un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, así como dinero en efectivo y un teléfono celular, objetos que las víctimas identificaron como suyos.

El detenido, quien se identificó como ciudadano chino, fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Cabe señalar que las autoridades señalaron que las labores de inteligencia policial señalan que el hombre podría estar implicado en un hecho registrado el 22 de junio de 2025, cuando se realizaron disparos contra una patrulla que circulaba sobre la calle Juan Aldama, en la misma colonia.



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