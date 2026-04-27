Bloqueos por Desaparición de Alumna de la UNAM: Puntos Afectados por la Protesta de Hoy

Este comienzo de semana habrá afectaciones viales por bloqueos encabezados por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y familiares de la víctima, para que salgas con tiempo en N+ te indicamos los puntos afectados por la protesta, que tiene como fin exigir respuestas por la desaparición de una alumna.

En ese sentido, familiares, estudiantes y un colectivo exigen avances en la investigación por el caso de Mariela Vanessa Díaz Valverde, quien desapareció hace ocho años. La joven fue vista por última vez el 27 de abril de 2018, cuando salió de su domicilio en la colonia Fuego Nuevo, en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con los reportes, se dirigía hacia Ciudad Universitaria, pero nunca llegó a su destino.

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¿Por qué habrá concentraciones y cuáles son los puntos afectados?

La movilización está convocada por el colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México, en el marco del aniversario de la desaparición de Mariela Vanessa, estudiante de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras.

A ocho años del caso, familiares, amigos y comunidad estudiantil demandan que las autoridades continúen las investigaciones con enfoque de género y refuercen la búsqueda para dar con su paradero.

Las actividades se desarrollarán en distintos horarios y puntos de la Ciudad de México:

Facultad de Filosofía y Letras (UNAM): 11:00 horas, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, se espera una concentración dentro de las instalaciones universitarias, lo que podría impactar accesos y circulación en Circuito Escolar.

Mural en memoria de víctima: 15:00 horas, el segundo punto será en Calzada Ermita Iztapalapa, número 53, colonia San Pablo, donde se realizará un acto conmemorativo.

Explanada de la Alcaldía Iztapalapa: 16:00 horas



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