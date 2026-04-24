Las Ciudades Donde se Siente Más Inseguridad: ¿En Cuáles Actividades se Percibe Mayor Peligro?

Hay actividades cotidianas que para miles de mexicanos están acompañadas de una sensación de alerta, en N+ te compartimos cuáles son las ciudades donde sienten mayor inseguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

La percepción de inseguridad en las ciudades del país sigue siendo elevada, ya que durante el primer trimestre de 2026, más de la mitad de las personas consideró que vivir en su ciudad representa un riesgo, de acuerdo con la ENSU.

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En ese sentido, en marzo de 2026, el 61.5% de las personas de 18 años y más que habitan en 91 zonas urbanas del país señaló que vivir en su ciudad es inseguro. Aunque esta cifra muestra una ligera mejora frente a diciembre de 2025 (63.8%), se mantiene en niveles similares a los registrados un año antes.

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La percepción de inseguridad no es uniforme, porque afecta más a las mujeres, ya que el 67.2% de ellas expresó sentirse insegura, frente al 54.6% de los hombres.

Estos son los lugares donde los mexicanos se sientes más inseguros

Algunas ciudades reportaron incrementos en la percepción de inseguridad entre diciembre de 2025 y marzo de 2026:

Puerto Vallarta: de 32.0% a 59.9%.

Tepic: de 37.9% a 53.9%.

Zapopan: de 54.7% a 70.8%.

En contraste, otras zonas urbanas mostraron mejoras en la percepción, como San Pedro Garza García de 8.7% a 4.4%; Saltillo de 28.1% a 16.7% y Torreón de 29.5% a 20.3%.

La inseguridad no solo se percibe a nivel ciudad, sino también en espacios específicos y al hacer ciertas actividades cotidianas. Los lugares donde se reporta mayor peligro son:

Cajeros automáticos en vía pública: 70.6%.

Calles: 65.3%.

Transporte público: 64.1%.

Carreteras: 60.1%.

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