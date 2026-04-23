¿Se Adelantó la Temporada de Lluvias en CDMX? Experto Explica Qué Está Pasando con el Clima

En los últimos días se han registrado fuertes lluvias en varios lugares de México y ante esto, pueden surgir cuestionamientos sobre por qué se adelantó la temporada de precipitaciones, en N+ te detallamos qué está pasando con el clima, según un experto.

Si te han afectado las fuertes lluvias en plena primavera, toma en cuenta que no se detendrán este fin de semana y en N+ te explicamos qué dijo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN): Frente Frío 46 en México Provocará Fuertes Lluvias con Granizo | MAPA y Lista de Estados.

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¿Por qué está lloviendo en abril?

De acuerdo con el doctor Alejandro Jaramillo Moreno, quien se desempeña como investigador del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, las lluvias que se han registrado en la Ciudad de México (CDMX) responden a una interacción de distintos fenómenos atmosféricos. Entre ellos, las zonas de baja presión en el interior del país y sistemas en niveles altos de la atmósfera, que favorecen la formación de nubes y tormentas.

También se suma la entrada constante de humedad tanto del océano Pacífico como del Golfo de México, lo que incrementa la cantidad de vapor de agua disponible. Además, aún pueden presentarse frentes fríos tardíos durante abril y mayo, los cuales, al interactuar con el aire cálido, generan condiciones de inestabilidad.

Este escenario propicia lluvias que suelen desarrollarse principalmente por la tarde y noche, impulsadas también por el calentamiento diurno. Considera que en N+ te informamos ¿Cuándo Inicia Temporada de Lluvia en CDMX en este 2026?.

Pero el efecto urbano intensifica las lluvias en la CDMX, porque las condiciones se intensifican debido al fenómeno conocido como "isla de calor urbana". Este efecto provoca temperaturas más elevadas durante el día, lo que favorece el ascenso del aire caliente y húmedo, lo cual incrementa la probabilidad de tormentas intensas en periodos cortos.

Como resultado, se han registrado lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica e incluso granizo en diversas zonas del Valle de México.

Aunque estas lluvias pueden generar encharcamientos, inundaciones y afectaciones viales, como ya ha ocurrido en alcaldías como Tláhuac, Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco, también tienen efectos positivos.

Uno de los principales beneficios es la mejora en la calidad del aire, ya que la lluvia ayuda a limpiar la atmósfera al arrastrar partículas contaminantes

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