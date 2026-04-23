Operativo contra Grupo de Hermano de ‘El Chapo’ Guzmán: 10 Detenidos de la ‘Gente del Guano’

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer hoy, 23 de abril de 2026, detalles del operativo en contra del grupo del hermano de "El Chapo" Guzmán; hay 10 detenidos de la "Gente del Guano".

La acción fue ejecutada por elementos del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, bajo coordinación de las comandancias de la III Región Militar y la IV Región Naval.

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¿Quiénes son los detenidos?

Durante el despliegue fueron detenidas 10 personas presuntamente vinculadas con el grupo criminal conocido como "Gente del Guano", una facción relacionada con el Cártel del Pacífico.

Este grupo es señalado como afín a Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", identificado como hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Entre los detenidos están:

Abel "N", considerado mano derecha y persona de confianza del líder del grupo.

Eber Israel "N", presunto operador financiero y logístico, vinculado con la adquisición de armamento, drones y explosivos.

Etzair Lugo "N", identificado como jefe de seguridad y responsable de confrontaciones contra grupos rivales.

Como resultado del operativo, las autoridades reportaron el aseguramiento de diverso armamento de alto poder, entre lo que se incluye una ametralladora tipo Minimi calibre 5.56 mm, diez armas largas de distintos calibres, un arma corta, artefactos explosivos, cargadores y cartuchos útiles.

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