¿Hay Bloqueos de Carreteras Hoy? Estas Son las Autopistas con Cierres Según GN y Capufe

Si vas a alguna actividad importante considera que hoy, 23 de abril de 2026, diversas autopistas del país presentan cierres y carga vehicular, en N+ te compartimos en qué tramos hay afectaciones.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) desde muy temprano hay afectaciones viales en distintas autopistas, por lo que si vas a viajar es importante que tomes precauciones y consideres rutas alternas.

Toma en cuenta que todos los días en N+ te compartimos los puntos con afectaciones viales por accidentes, protestas y concentraciones, en caso de que te dirijas a la CDMX considera que habrá diferentes manifestaciones: Marchas HOY 23 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

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Estas son las carreteras cerradas

5:43 horas: hay carga vehicular en la autopista México-Querétaro, a la altura de la plaza de cobro Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México.

5:26 horas: a la altura del kilómetro 61 de la autopista México-Querétaro, también en dirección CDMX, se mantiene congestión vehicular, debido a que un accidente provocó tránsito lento, aunque ya fue atendido persisten afectaciones.

1:37 horas: La Guardia Nacional informó sobre un accidente que causó cierre parcial de circulación en Veracruz, cerca del kilómetro 199+000 de la carretera Pachuca-Tuxpan, debido a un accidente vial.

11: 53 horas: hay reducción de carriles porque hay labores de mantenimiento en la Autopista Puebla-Acatzingo, a la altura del kilómetro 132, rumbo a Puebla.

12: 26 horas: debido a que se atiende un accidente en el km 97 de la Autopista Cuernavaca- Acapulco hay reducción de carriles.

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