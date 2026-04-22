¿Te Pedirán Datos Biométricos para Registrar tu Celular? Esto Aclaró la CRT

A medida que se acerca la fecha límite para cumplir con un trámite obligatorio relacionado con las líneas telefónicas en el país, han surgido dudas, entre los usuarios, por ello, en N+ te contamos si los datos biométricos serán obligatorios.

Frente a este panorama, autoridades federales ofrecieron una explicación detallada sobre el proceso, con el fin de aclarar qué datos se solicitan y cuáles son las implicaciones para quienes no lo completen a tiempo.

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No se recopilan datos biométricos

Las compañías telefónicas no almacenan huellas, reconocimiento facial ni ningún dato biométrico. Incluso, la identificación oficial que se presenta no se guarda, ya que únicamente se utiliza para validar la identidad del usuario.

El objetivo del registro, indicaron, es asociar cada número telefónico con una persona, lo que puede contribuir a fortalecer investigaciones en caso de delitos, siempre bajo los lineamientos legales vigentes.

Solo tres datos quedan resguardados por las empresas telefónicas:

Nombre del titular

CURP

Número telefónico

No se almacena información adicional ni copias de documentos oficiales, reiteraron.

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