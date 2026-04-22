Frente Frío 46 en México Provocará Fuertes Lluvias con Granizo | MAPA y Lista de Estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta debido al recorrido del frente frío número 46, que provocará fuertes lluvias, descargas eléctricas y caída de granizo en al menos 16 estados del país.

Según el SMN, este frente frío se ubicará sobre la frontera norte de México el viernes 24 de abril, mientras que una línea seca se extenderá sobre el noreste del territorio nacional. La interacción de estos dos sistemas, junto con la corriente en chorro subtropical, generará rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El sábado 25 de abril, la línea seca continuará sobre el noreste del país y se combinará nuevamente con la corriente en chorro subtropical, lo que originará chubascos y ráfagas intensas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, junto con la entrada de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México, provocará lluvias en dichas regiones y en el Valle de México.

El domingo 26 de abril, la línea seca persistirá sobre el noreste del país, y continuará interactuando con la corriente en chorro subtropical, lo que mantendrá las lluvias y vientos fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se recomienda a la población en estas áreas mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones debido a los posibles efectos de este frente frío.

Alergias Que Incrementan con los Frentes Fríos

Clima para el viernes 24 de abril: ¿Dónde lloverá?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Puebla (centro, este y sur) y Oaxaca (oeste, norte y centro).

Intervalos de chubascos: Veracruz, Guerrero y Chiapas.

Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Clima para el sábado 25 de abril: Dónde lloverá?

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas: Baja California e Hidalgo.

FFoto: SMN

Duración del Frente frío 46

Un frente frío en México suele durar entre 5 y 7 días, desplazándose a velocidades de 40 a 60 km/h, provocando descensos de temperatura, vientos fuertes y lluvias. La temporada de estos fenómenos abarca de septiembre a mayo, con un promedio de 58 eventos anuales, según datos del Cenapred.

¿qué es una línea seca?

Una línea seca es una frontera meteorológica que divide una masa de aire seco de una húmedo, común en el norte de México y sur de Estados Unidos en primavera. Al cruzar, provoca caídas de humedad, cielos despejados, fuerte calor, pero también genera vientos intensos y lluvias/tormentas severas por el choque de masas.

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