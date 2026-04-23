Aparece Ajolote Mexicano en Reino Unido: Una Niña lo Salvó y Esta Es la Historia

Un hallazgo inesperado ocurrió en Gales, Reino Unido, cuando un ajolote mexicano, que es una especie catalogada en peligro crítico de extinción, fue encontrado por una niña de 10 años bajo un puente, lejos de su hábitat natural. En N+ te compartimos cómo lo salvó y cuál es su historia.

Todo comenzó durante un viaje familiar. Evie, una niña originaria de Leicester, se encontraba de campamento con sus padres cerca del río Ogmore. Mientras jugaba en la orilla, notó un pequeño animal que se movía entre las piedras.

Video: Ajolote, Un Animal Superdotado y Mexicano que se Busca Preservar

Al acercarse, descubrió que se trataba de un pequeño animal inusual, de piel pálida, con un tamaño aproximado de 20 centímetros, presentaba varias heridas visibles en la cola y el vientre.

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Sin dudarlo, lo recogió y lo llevó con su familia. Este descubrimiento emocionó a su papá y mamá. Ante la situación, decidieron interrumpir su viaje y regresar de inmediato a Leicester, y recorrieron cerca de 250 kilómetros, para resguardar al ejemplar, según lo detallo BBC.

Así eligieron su nombre del ajolote

La familia decidió llamarlo Dippy, en referencia al lugar donde fue encontrado, el llamado Dipping Bridge. La presencia de un ajolote mexicano en Reino Unido resulta completamente inusual, ya que esta especie es originaria de México y su hábitat natural está restringido principalmente a cuerpos de agua específicos.

Por ahora, el ejemplar permanece bajo el cuidado de la familia que lo encontró, mientras autoridades y especialistas analizan cuál será su destino.

De acuerdo con el Gobierno de México, originariamente habitaba en los lagos de Xochimilco, Texcoco y Chalco.

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