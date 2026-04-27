¿Qué Pasó en la México-Pachuca Hoy? Te Decimos Por Qué Hay Bloqueo Hacia la CDMX

La mañana de hoy, 27 de abril de 2026, hay afectaciones viales en la carretera México-Pachuca, en N+ te compartimos por qué hay un bloqueo rumbo a la Ciudad de México (CDMX).

El bloqueo está a la altura del El Vigilante, ubicado en el municipio de Tlalnepantla, ubicado en el Estado de México (Edomex), donde hay filas largas de vehículos que tratan de dirigirse a Indios Verdes, para llegar a la CDMX.

Cabe señalar que aunque no hay cierre en todos los carriles, no descartan hacer un bloqueo total. También, considera que en la CDMX habrá más afectaciones por concentraciones, una de ellas es el Bloqueo del IPN Hoy en CDMX: Zona Afectada por Protesta de Estudiantes.

Video: Desde el Aire: Así se Ve el Caos Vial en la México-Pachuca Hoy 27 de Abril del 2026

Noticia relacionada: Reynosa en Situación de Riesgo: Reportan Balaceras y Bloqueos en Diversos Puntos.

¿Por qué hay un bloqueo en la México-Pachuca?

Los vecinos que encabezan el bloqueo en la colonia Rústica Xalosto denuncian contaminación por fábricas aledañas y también una parte acusa la falta de agua durante varios años.

Información en desarrollo.

Historias recomendadas:

FBPT