Bloqueo del IPN Hoy en CDMX: Zona Afectada por Protesta de Estudiantes

Si tienes algún compromiso importante, considera que habrá una protesta de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), para que no se te haga tarde y veas rutas alternas en N+ te decimos cuál es la zona afectada.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), la comunidad estudiantil protestará para visibilizar diversas demandas internas.

La concentración comenzará a las 12:30 horas en las inmediaciones del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 14 "Luis Enrique Erro Soler", que está ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

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¿Dónde es el bloqueo del IPN hoy?

La movilización se hará en la zona de las calles Peluqueros y Orfebrería, donde se ubica el plantel del CECyT 14.

Las autoridades no descartan que los estudiantes realicen brigadeo o recorridos en los alrededores, lo que podría ampliar el impacto en la circulación.

Cabe señalar que los y las estudiantes convocaron a una asamblea en la que se prevé la entrega de un pliego petitorio. Entre sus exigencias plantean:

Mayor seguridad dentro y fuera del plantel.

Atención a casos de violencia de género.

Mejora en la infraestructura escolar.

Se estima una participación aproximada de 100 personas, aunque el número podría varias conforme avance la jornada.

En breve más información.

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