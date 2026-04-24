Sheinbaum Explica por qué le Interesa a México que se Mantenga el T-MEC y Habla sobre Aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó hoy, 24 de abril de 2026, en su conferencia de prensa matutina por qué le interesa a México que se mantenga el T-MEC y habló sobre los aranceles.

La mandataria explicó que mantener vigente el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá representa una ventaja estratégica frente a otras regiones del mundo. Señaló que este tratado ha permitido fortalecer la integración económica y mejorar las condiciones para el comercio internacional.

"Nos interesa que se mantenga el tratado comercial en los tres países porque nos ha dado muchas ventajas, y es la mejor forma de competir con otras regiones del mundo esa es nuestra posición", expresó la mandataria.

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México busca las mejores condiciones

En ese sentido, destacó que la prioridad del Gobierno mexicano es consolidar la continuidad del T-MEC, al considerar que es el mecanismo más eficaz para competir globalmente y atraer inversiones.

Sobre el tema de aranceles, la presidenta explicó que la postura del país es evitar su imposición, aunque reconoció que ciertas determinaciones corresponden al gobierno estadounidense.

Por ello, aseguró que México está enfocado en negociar y aprovechar sus ventajas, como su ubicación geográfica, para asegurar condiciones competitivas en el comercio internacional.

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