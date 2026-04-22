Jamieson Greer Revela Condición para que México Tenga Preferencia en Comercio con Estados Unidos

Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, condicionó hoy, 22 de abril de 2026, a México ‌y Canadá por acceso comercial preferencial.

El representante de Comercio, que recientemente visitó nuestro país, dijo que si México y Canadá quieren acceso comercial ‌preferencial a Estados Unidos, ‌necesitan ‌controlar sus ‌fronteras económicas, ⁠incluidos los autos subvencionados ‌de China.

Las declaraciones de Jamieson Greer se dieron en el marco de la próxima revisión del T-MEC, acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, Mark Carney, primer ministro de Canadá, afirmó que su país no permitirá que Estados Unidos dicte unilateralmente las condiciones de la ⁠revisión prevista del T-MEC.

Carney dijo que “no se trata de un caso en el que haya alguien que imponga exigencias y otro que las acepte" y subrayó que “estamos negociando, podemos llegar ⁠a un resultado mutuamente satisfactorio, pero llevará algún tiempo".

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Rondas de conversaciones México-Estados Unidos rumbo a revisión del T-MEC

En tanto, México ya ha tenido dos rondas de conversaciones con Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC y la primera ronda formal será en mayo de 2026. Sin embargo, no se ha anunciado fecha en que Canadá participe en el diálogo.

México, Estados Unidos y Canadá deben terminas las conversaciones antes del 1 de julio de 2026, pero el calendario se ‌ha complicado por las tensiones entre los países liderados por Donald Trump y Mark Carney, por ‌los aranceles que el presidente estadounidense impuso el año ⁠pasado a importaciones clave procedentes de Canadá.

Carney afirmó que los aranceles de Trump obligan a Canadá a reducir su fuerte dependencia del mercado estadounidense.

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Con información de N+ y Reuters.

RMT