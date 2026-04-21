Pactan México y Estados Unidos Primera Ronda del T-MEC Para Finales de Mayo.

México y Estados Unidos ⁠sostendrán su primera reunión oficial bilateral de negociaciones para la revisión del tratado comercial de América del Norte, T-MEC, el 25 de mayo, informaron ambos países, en el marco de ​la visita a la capital mexicana del representante comercial de estadounidense, Jamieson Greer.

El ‌anuncio, en un comunicado conjunto, se dio luego del encuentro de Greer con la presidenta Claudia Sheinbaum, y con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encargado de las negociaciones por parte de México ⁠sobre el TMEC, del que también forma parte Canadá.

"Vamos a tener comunicación muy estrecha como estamos ahora. Y seguramente a fines ‌de mayo estaremos tanto yendo a Washington como ellos ‌viniendo a México para las negociaciones", dijo Ebrard a ⁠periodistas.

Ambos funcionarios instruyeron a sus equipos a llevar conversaciones técnicas esta semana sobre "seguridad económica y acciones comerciales complementarias, el fortalecimiento de las reglas de origen para productos industriales clave, la colaboración en materia ​de minerales críticos ​y la ‌resolución ‌de los puntos conflictivos bilaterales pendientes", señala el comunicado conjunto.

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La reunión bilateral del 25 de mayo para las negociaciones del TMEC será en Ciudad de México, añade el texto. Estados Unidos es el ​principal socio comercial de México.

Las tensiones previas

El discurso alrededor de la modernización del T-MEC ha girado en torno a las ‌dudas de si ‌Washington seguirá adelante con el acuerdo regional o negociará acuerdos bilaterales con México y Canadá.

A inicios de abril, Greer dijo que Estados Unidos intentará resolver tantos problemas como sea posible con el tratado comercial con México y Canadá antes del 1 de julio, pero es probable que las negociaciones para ‌reequilibrarlo se prolonguen más allá de ese plazo.

En julio, los tres países deben decidir ⁠si extienden el tratado por 16 años adicionales o entran en un esquema de revisiones anuales hasta 2036, en ​un contexto ​complejo por ​los aranceles ‌que ha impuesto el presidente ​estadounidense, Donald Trump, a sus dos vecinos y socios comerciales.

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El mandatario republicano ha planteado la posibilidad de abandonar el convenio comercial si es que sus aliados no ceden a sus condiciones.

Trump busca endurecer reglas en la industria automotriz, mantener gravámenes para proteger a empresas estadounidenses y forzar cambios ante disputas con México en sectores como el energético.

Más que una salida inmediata, la amenaza es vista como herramienta de negociación para obtener términos más favorables para Estados Unidos.

A partir de la visita reciente de Greer, corren 10 semanas para la revisión conjunta del tratado.

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Con información de Reuters

ASJ