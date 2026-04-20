Revelan a los 15 Finalistas para las Consejerías Vacantes del INE
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La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados reveló a los 15 candidatos finalistas para ocupar las consejerías vacantes del INE; serán escogidos tres perfiles de las quintetas
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La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió la noche de este lunes 20 de abril la lista de 15 candidatos finalistas, de entre los cuales se elegirán tres perfiles para ocupar las consejerías vacantes del INE.
Los legisladores deberán elegir a tres personas, uno por cada quinteta, para quedar en las posiciones que dejaron Dania Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Claudia Zavala Pérez.
Los finalistas son:
Mujeres
- Blanca Cruz Garlcía
- Laura Daniella Durán
- Miriam Hinojosa
- Alejandra Telllo
- María Magdalena Villa Dominguez
Hombres
- Arturo Chávez
- Juan Manuel Guerrero
- Armando Hernández Cruz
- Armando Maldonado Acosta
- Gabriel Preciado
Mixto
- Armando Ambriz
- Silvia Bustos
- Claudia Días Tablada
- Frida Gómez Puga
- Bernardo Valle Monroy