Hablan Sheinbaum y Primera Ministra de Japón; Acuerdan Suministro Energético Ante Guerra en Irán

La presidenta Claudia Sheinbaum y la primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, sostuvieron una conversación telefónica este lunes 20 de abril y acordaron mayor cooperación energética ante la guerra en Medio Oriente, además de otras medidas para mejorar la relación comercial.

"Discutimos la situación en Medio Oriente y, teniendo en cuenta la actual coyuntura energética, acordamos avanzar en la cooperación entre ambos países, incluyendo el suministro de energía", indicó la lideresa del país asiático.

Takaichi también expresó sus condolencias a la mandataria mexicana ante la situación en Teotihuacán, donde un sujeto mató a una turista canadiense en la pirámide de la Luna.

Esta mañana, Sheinbaum mostró su solidaridad por el sismo de magnitud 7.5 que generó alerta de tsunami en Japón, por lo que la primera ministra agradeció el gesto.

Takaichi propuso un marco de diálogo que incluya la seguridad económica de Japón con México.

"Solicité cooperación para mejorar el entorno para las actividades de las empresas japonesas en México, y la presidenta Sheinbaum expresó que la presencia de empresas japonesas en México es importante también para México y que desea trabajar para fortalecer las relaciones económicas entre Japón y México.

"Sobre esa base, acordamos cooperar para fortalecer las relaciones comerciales", agregó.

El gobierno japonés ha mencionado en las últimas semanas que estaba explorando rutas alternativas al estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra estadounidense e israelí contra Irán, puesto que Tokio importa un 90% de su petróleo desde Medio Oriente y la mayoría de cargueros utilizan el estratégico paso para transportarlo.

En este sentido, México es un actor relevante en la industria petrolera mundial, posicionándose entre los 15 mayores productores.

"Expresé mis mejores deseos por el éxito de la Copa Mundial de Futbol que se celebrará en México a partir de junio de este año, así como mi expectativa por el desempeño de las selecciones de ambos países, y concluimos la conversación", agregó Takaichi.