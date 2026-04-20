Alerta de Tsunami en Japón por Sismo Magnitud Preliminar 7.4 .

Un potente terremoto sacudió norte de Japón, y la Agencia Meteorológica del país emitió una alerta de tsunami en la región, mientras que se instó a la población a refugiarse en zonas altas y alejarse de la costa.

El sismo, con una magnitud preliminar de 7.4, se produjo frente a la costa de Sanriku, alrededor de las 16:53 horas, tiempo local, a una profundidad de unos 10 kilómetros bajo la superficie del mar.

La televisión pública japonesa NHK indicó que un tsunami de hasta 3 metros podría golpear la zona en breve. De momento, no se han reportado posibles víctimas, pero se actualizarán mayores detalles conforme estén disponibles.

Sanae Takaichi, primera ministra de la nación asiática, indicó que hubo una "fuerte sacudida" en Aomori de intensidad máxima 5 en la escala sísmica japonesa.

"Se han emitido alertas de tsunami para la prefectura de Iwate, la zona central de la costa del Pacífico de Hokkaido y la costa del Pacífico de la prefectura de Aomori", señaló.

"A todos los residentes de las regiones donde se han emitido alertas de tsunami, evacuen de inmediato a terrenos altos o edificios de evacuación u otros lugares más altos y seguros", urgió en un mensaje en su cuenta de X.

"En este momento, he recibido informes de que 'los daños humanos y materiales están bajo confirmación', pero a partir de ahora recibiré informes detallados y me encargaré de la respuesta al desastre", añadió.

El temblor fue lo suficientemente fuerte como para sacudir grandes edificios incluso en Tokio, situada a cientos de kilómetros de distancia.

"La Fuerza Marítima de Defensa ha despegado y está llevando a cabo la recopilación de información desde el aire", indicó el Ministerio de Defensa.

El gobierno afirmó que activó de inmediato un centro de crisis tras el terremoto y está trabajando para reunir información, atender la emergencia, rescatar personas y mantener informada a la población.

La compañía JR Central, operadora del Tokaido Shinkansen, una línea de trenes de alta velocidad, informó que activó el sistema de prevención, lo que causó la suspensión temporal de la circulación entre Tokio y Shizuoka por seguridad.

La medida también generó retrasos en el servicio entre Tokio y Nueva Osaka. La circulación se reanudó poco después, aunque persistían algunas demoras.

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Con información de Agencias

ASJ