Hombres Armados Atacan a Manifestantes en Acapulco: Matan a Mujer y Dejan Dos Heridos
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Hombres armados atacaron a balazos a manifestantes que estaban en un plantón en una sede de la Universidad Autónoma de Guerrero en Acapulco, lo que dejó una mujer sin vida y dos personas heridas
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Hombres armados atacaron a balazos a un grupo de manifestantes que se encontraban en un plantón en una sede de la Universidad Autónoma de Guerrero en Acapulco, lo que dejó una mujer sin vida y dos personas más heridas.
La Universidad exigió justicia y que se encuentre a los responsables de la agresión perpetrada en la colonia Vista Alegre, en la esquina de las calles Río Balsas y Río Coyuca, en la sede de la Coordinación General de la Zona Sur de la UAGro.
"Exigimos a la Fiscalía General del Estado el inicio inmediato de investigaciones exhaustivas que permitan identificar y sancionar a los responsables de tan cobarde acto"; se indicó en un comunicado.
"Hacemos extensiva nuestra más profunda solidaridad a los familiares de las personas que resultaron heridas en este suceso. Asimismo, la administración central brindará acompañamiento legal y apoyará la pronta recuperación de los lesionados", añadió la Universidad.
Los manifestantes llevaban una semana de protesta. Pertenecen a los laboratorios de la Universidad Autónoma de Guerrero.
La Fiscalía de Guerrero no se ha pronunciado al momento sobre el ataque armado.
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ASJ