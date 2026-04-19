Pemex Descarta Contaminación Tras Reporte de Mortandad de Peces en el Río Cazones

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, tras un recorrido de verificación realizado el pasado 18 de abril en el Río Cazones, no se encontraron peces muertos ni evidencia visible de hidrocarburos en el agua o en sus riberas.

La inspección se llevó a cabo después de reportes de pescadores de muertes de peces y de que esto se hiciera público a través de notas periodísticas.

De acuerdo con el comunicado, la inspección incluyó recorridos terrestres y fluviales aguas arriba y aguas abajo del punto donde se difundieron imágenes de una presunta mortandad de peces.

Pemex señaló que el evento corresponde a un hecho puntual ocurrido el 15 de abril y que no hay indicios de recurrencia ni condiciones anómalas actuales en el cuerpo de agua.

Reportan Mortandad de Peces en Río Pánuco, Veracruz; Pescadores Exigieron Investigación

La empresa indicó que, al no existir evidencia técnica o resultados de muestreos que indiquen contaminación, se da por concluida la atención al reporte, aunque continuará con seguimiento preventivo en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Pobladores contradicen a la paraestatal

Sin embargo, en el ejido Mata La Monteada, en el municipio de Pánuco, Veracruz, habitantes y pescadores han reportado la presencia de peces muertos, presuntamente relacionada con las características minerales del agua. Esta situación también ha afectado zonas del sur de Tamaulipas, donde ciudadanos denuncian olores fétidos.

Autoridades municipales de Altamira, Tamaulipas, y Pánuco, Veracruz, han realizado labores de limpieza en el sistema lagunario, donde se han recolectado toneladas de peces muertos que posteriormente son enterrados. Pescadores locales aseguran que han tenido que suspender sus actividades por aproximadamente dos semanas debido a las condiciones del agua.

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