Jamieson Greer Llega a México Para Reunión Estratégica con Claudia Sheinbaum

El embajador Jamieson Greer, principal negociador comercial de los Estados Unidos, arribó a territorio mexicano con el objetivo central de reunirse mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

A su llegada este domingo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el funcionario estadounidense fue recibido por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En las imágenes captadas, se observa un encuentro cordial donde ambos funcionarios estrecharon manos y mantuvieron una breve charla frente a los medios de comunicación y equipos de seguridad presentes en la zona de llegadas internacionales.

Claudia Sheinbaum Informa Avances en Negociaciones del T-MEC con Estados Unidos

Reunión de alto nivel

Tras la reunión con la presidenta Sheinbaum, el secretario Ebrard encabezará un encuentro posterior con el embajador Greer. El objetivo de estas sesiones es avanzar formalmente en el proceso de revisión del T-MEC.

Esta visita técnica y política se da en un contexto de dinamismo después de que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos superara los 870 mil millones de dólares en 2025.

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