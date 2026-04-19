Sheinbaum Visita el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona.

La presidenta Claudia Sheinbaum visita este domingo 19 de abril el Centro Nacional de Supercomputación (BSC, por sus siglas en inglés) en Barcelona, en el segundo día de su gira por España, donde recorrerá las instalaciones y se reunirá con científicos y académicos.

Se prevé que la mandataria esté en el lugar durante tres horas, acompañada por Salvador Illa Roca, president de la Generalitat de Catalunya.

Previo a la llegada de la presidenta se vio al cantante Joan Manuel Serrat, quien dijo que hacer política es complicado, en referencia a las actividades de Sheinbaum. Ambos se saludaron y posaron para una foto a la entrada del BSC.

Illa Roca igual llegó antes que la mandataria y se dijo contento de acompañarla por el BSC, donde se prevé que le expliquen los modelos de predicción que serán traídos a México.

Después de su visita al complejo, Sheinbaum se dirigirá al aeropuerto para volver al país, con lo que conluirá su gira de día y medio por la nación ibérica.

La titular del Ejecutivo viajó el viernes 17 de abril al país europeo para participar ayer en la IV Cumbre "En Defensa de la Democracia", junto con los mandatarios de Colombia, Brasil, Uruguay y España. Con este último tuvo un encuentro bilateral.

Cooperación y proyectos de IA

El sábado 18 de abril, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, también visitó el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona acompañado de una delegación gubernamental y diplomática. Durante el recorrido conoció el supercomputador MareNostrum 5 y el sistema cuántico MareNostrum Ona.

La visita sirvió para presentar las principales líneas de investigación del centro y el impacto de la supercomputación y la inteligencia artificial en el desarrollo científico, además de reforzar la cooperación en ciencia y tecnología.

Un día antes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acudió al mismo centro junto con funcionarios de su gobierno. Conoció los proyectos en marcha y la colaboración con Brasil en materia tecnológica.

En rueda de prensa, afirmó que ambos países invirtieron en capacidades propias para garantizar la soberanía digital y acordaron impulsar proyectos conjuntos en inteligencia artificial y otras áreas.

¿Qué es el BSC?

El BSC es un centro de investigación formado por más de 500 científicos que ofrece servicios de supercomputación para toda la comunidad científica.

En este lugar se encuentra el supercomputador MareNostrum, el de mayor capacidad de cálculo de toda Europa.

El centro también realiza investigación básica y aplicada en colaboración con compañías líderes como IBM, Microsoft, Intel, Nvidia, Repsol e Iberdrola.

En 2025, México firmó un convenio con el BSC para procesar datos importantes en ámbitos como predicciones meteorológicas, fiscales y de otros sectores.

Todo esto forma parte del Plan México, destinado a “resolver problemas públicos y privados, con capacidad de computación elevada, en tiempos reducidos”.

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Con información de Yolanda Fernández

ASJ