Alertan por Toneladas de Peces Muertos en Estero del Camalote en Pánuco

Pobladores confirmaron la presencia de toneladas de peces muertos en el ejido Estero del Camalote, en la localidad de Mata de la Monteada, en el río Pánuco que es zona limítrofe de Veracruz y Tamaulipas.

Los pescadores afirman que este fenómeno se presenta año con año debido a los bajos niveles de oxígeno en el sistema lagunario.

Las causas de esto son el ingreso de agua salobre y supuestas fallas en la operación del sistema de compuertas del Estero del Camalote, entre otros factores naturales.

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Sin embargo, señalaron que en esta ocasión la mortandad de peces superó todas las expectativas.

Video: Reportan Toneladas de Peces Muertos en Estero del Camalote, Pánuco, Veracruz.

La situación se agravó al menos desde el pasado lunes, de acuerdo con reportes locales, que señalaron la nula atención de autoridades estatales y federales.

¿Qué está pasando en el Estero del Camalote?

Las primeras versiones señalaron mayor afectacion en el sistema lagunario Chairel. Los pobladores indicaron el problema pudo evitarse, pues no se mejoraron las compuertas que regulan el paso del agua.

Esas estructuras son clave para conectar zonas de agua dulce y salobre, pero estarían bloqueando el movimiento natural de las especies, impidiéndoles reproducirse y completar su ciclo de vida.

Los habitantes afirman que los peces quedan atrapados, mientras intentan pasar de un tipo de agua a otro. Eso provocó acumulaciones de ejemplares muertos de distintas especies, visibles en varios puntos del estero.

Asimismo, se reportó contaminación del agua, malos olores e insectos. Todo ello ha afectado a comunidades que dependen de la pesca.

La eventual solución es permitir el flujo controlado del agua mediante la rehabilitación o apertura parcial de las compuertas, de modo que las especies puedan desplazarse sin alterar el sistema.

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ASJ