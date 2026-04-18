Feminicidio de Edith Guadalupe: Defensa de Vigilante Detenido Solicita Duplicidad de Término

La abogado de Juan Jesús "N", el vigilante del edificio en el que fue vista por última vez Edith Guadalupe y donde el viernes 17 de abril fue hallado el cuerpo de la joven, solicitó al juez duplicidad del término constitucional, para conseguir más tiempo con el fin de recabar más datos para la defensa del hombre detenido por su probable participación en el feminicidio de la joven.

En la audiencia inicial, el juez fijó para el próximo miércoles 22 de marzo 2026 la fecha en la que decidirá si se vincula o no a proceso a Juan Jesús "N", quien fue detenido el viernes.

La solicitud del abogado otorga 144 horas para la resolución de la situación jurídica de Juan Jesús "N". Esta prórroga permitirá a la defensa ofrecer pruebas y preparar una mejor estrategia.

A la salida de la comparecencia, la familia del detenido sostuvo la confianza en su inocencia y aseguró que presentarán pruebas de que él había percibido comportamientos inapropiados como acoso a mujeres en el elevador del edificio.

Asimismo, aseguraron que él solo llevaba tres meses laborando en el lugar,

¿Qué se sabe del feminicidio de Edith Guadalupe?

La joven Edith Guadalupe salió de su domicilio el pasado 15 de abril con rumbo a una entrevista de trabajo.

De acuerdo con la información recabada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Edith, de 21 años de edad, partió desde la colonia Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa, donde abordó un mototaxi de aplicación. Durante el trayecto, sostuvo una breve llamada telefónica con su madre alrededor de las 16:00 horas.

Además, compartió su ubicación en tiempo real con una tía, lo que permitió a sus familiares dar seguimiento a su recorrido.

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Su destino era un inmueble ubicado sobre avenida Revolución número 829, en la alcaldía Benito Juárez. Cámaras de seguridad registraron su llegada al exterior del edificio a las 16:56 horas; posteriormente, a las 16:57 con 47 segundos, se le observa ingresar por la puerta principal.

Momento en que Edith Guadalupe Valdés Entra a Edificio

Horas más tarde, al no tener noticias de ella, sus familiares acudieron a denunciar su desaparición durante la madrugada entre el 15 y el 16 de abril ante la fiscalía capitalina. Sin embargo, señalaron haber enfrentado negativas, solicitudes de dinero y respuestas ambiguas para acceder a los videos de vigilancia.

Posteriormente, el 16 de abril por la tarde, autoridades se trasladaron al inmueble y confirmaron que la joven fue localizada sin vida en el mismo lugar al que había acudido.

Las investigaciones apuntan como probable responsable a Juan Jesús “N”, vigilante del edificio al que ingresó la víctima.

El sujeto presuntamente la golpeó y atacó con un desarmador en múltiples ocasiones, privándola de la vida. Después, ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento, cubriéndolo con arena.

El detenido fue presentado ante la autoridad judicial para su audiencia inicial.

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