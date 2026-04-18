Feminicidio de Edith Guadalupe: Altercado con Vigilante de Edificio Derivó en Asesinato

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reveló que el vigilante del edificio donde fue hallado el cuerpo de la joven Edith Guadalupe habría tenido un altercado con ella antes de su presunta participación en su feminicidio.

El hombre fue detenido el viernes por elementos de la institución capitalina, por su probable participación en el feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años que fue localizada sin vida en un inmueble ubicado en avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez.

Vigilante habría tenido altercado con joven antes de agresión

De acuerdo con los actos de investigación, el detenido se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desaparición. La indagatoria establece que habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido.

Entre los datos de prueba se encuentran el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y el hallazgo de manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lugar donde ocurrieron los hechos.

El detenido será presentado ante la autoridad judicial en las próximas horas, donde se definirá su situación jurídica, informó la Fiscalía CDMX, que señaló que continúa con la investigación para esclarecer plenamente los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y su familia.