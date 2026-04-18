Claudia Sheinbaum Habla con Pedro Sánchez sobre la Conquista y Energías Renovables

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló este sábado con su homólogo español Pedro Sánchez acerca de la Conquista, energías renovables e intercambio cultural.

Al salir de la reunión que sostuvieron luego de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la mandataria mexicana afirmó que dialogaron sobre la importancia para México del reconocimiento de lo que representó la Conquista.

Durante su gira de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España.

¿Qué hará Sheinbaum Pardo el domingo 19 de abril en España?

Para el domingo, la presidenta de México tiene previsto realizar las siguientes actividades:

Visitar el Centro Nacional de Supercomputación.

Sostener una reunión con académicos y funcionarios.

Realizar un recorrido por las instalaciones del Centro Nacional de Supercomputación.

Estas actividades forman parte de su agenda internacional enfocada en el diálogo político y la cooperación en materia tecnológica y académica.

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