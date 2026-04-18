Presidente Español Da la Bienvenida a Líderes Políticos a Cumbre ‘En Defensa de la Democracia’

Este sábado 18 de abril, al Centro FIRA de Barcelona, España, donde se celebra la IV Cumbre ‘En Defensa de la Democracia’, llegó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Después de saludar a la prensa y asegurar estar contenta por asistir al encuentro y defender la democracia, la mandataria quien negó una crisis diplomática con España, ingresó junto a los demás mandatarios a una sala de ajuste en privado.

Noticia realcionada: La Presidenta Sheinbaum Llega a la IV Cumbre ‘En Defensa de la Democracia’

Saludo

Posteriormente la mandataría saludó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante los medios de comunicación, se extendieron la mano y se dieron un saludo fraterno en los brazos, Sánchez le agradeció su llegada a lo que la presidenta Sheinbaum contestó y agradeció el haberla invitado.

Inmediatamente después de que el presidente español saludó a todos los asistentes pasaron al sitio indicado para tomarse la foto oficial de la Cumbre.

Bienvenida

Una vez realizada la foto, pasaron al salón y el presidente del Gobierno español les dio la bienvenida a la cumbre en Barcelona:

“Bienvenidos a Barcelona a Cataluña, a España, si estamos hoy aquí es porque compartimos una preocupación, pero sobre todo compartimos una responsabilidad”

Aseguró que la responsabilidad es para actuar.

“Nosotros hoy estamos aquí, por supuesto, para mirar, pero sobre todo estamos aquí para responder, para actuar”

Detalló que en esta la cuarta reunión, una iniciativa en defensa de la democracia que comenzó siendo un espacio de diálogo lanzado por el presidente Lula, por el presidente de Chile, el de Colombia y el de Uruguay, y que comenzó como un espacio de diálogo hoy, es algo mucho más importante.

Precisó que se trata de un grupo de países dispuestos a hacer lo necesario para proteger el sistema democrático.

Porque dijo, la democracia no puede darse por sentada, ante un contexto donde lo que se ve son ataques al sistema multilateral, intentos de impugnar las reglas del derecho internacional y “una peligrosa normalización del uso de la fuerza”.

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Con información de N+

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