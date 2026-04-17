El Congreso bajo la Lupa: Datos de Iniciativas, Votos y Asistencia

El actual Congreso es el menos productivo en, al menos, los últimos 20 años. Más de 70 legisladores no han presentado ni siquiera una iniciativa desde que rindieron protesta y algunos de ellos han llegado a faltar a más de la mitad de las votaciones, según revela un análisis de la unidad de Datos de N+, a partir del estudio de iniciativas, votos y trabajo de los legisladores entre septiembre de 2024 y marzo de 2026.

Iniciativas aprobadas en el primer año y medio de cada legislatura. Fuente: N+ con datos del Sistema de Información Legislativa

El primer hallazgo relevante es la caída en la productividad. La mayoría calificada de Morena, PT y el Partido Verde no está sirviendo para que el Congreso sea más eficiente. Por el contrario, el número de iniciativas aprobadas ha ido en picada: apenas 241 en más de año y medio.



Desde el sexenio de Felipe Calderón hasta la fecha, ninguna legislatura había tenido peores resultados en el mismo periodo. El número contrasta, por ejemplo, con las legislaturas que iniciaron en 2015 y 2018, en las que se aprobaron 50% más iniciativas durante los mismos meses.

Esto no quiere decir que no se estén elaborando iniciativas, de hecho, se han presentado más de 7 mil. El problema es que el Congreso ha sido incapaz de dictaminarlas y llegar a acuerdos. Solo el 4% ha sido votado en al menos una de las cámaras.

En contraste, el 93% de las iniciativas elaboradas se han quedado en una especie de limbo, sin llegar a ser votadas en Pleno.

El 93% de las iniciativas presentadas en esta legislatura siguen pendientes: Fuente: N+ con datos del Sistema de Información Legislativa

Una posible explicación de este fenómeno es que, como la coalición gobernante no tiene la necesidad de negociar con otras fuerzas políticas, no hay incentivos para llegar a acuerdos y, por lo tanto, avanzan menos iniciativas que las que se aprobarían en un congreso dividido.

A pesar de que el Ejecutivo ha presentado únicamente 77 iniciativas, éstas han dominado la agenda legislativa. Del total de iniciativas aprobadas por el Congreso, el 49% ha sido presentada por la Presidencia. Si a éstas se suman las de Morena, PT y PVEM, representan el 80% de las iniciativas aprobadas.

Morena es el partido que más iniciativas ha presentado en esta legislatura. Fuente: N+ con datos del Sistema de Información Legislativa

Las faltas y la impuntualidad

Entre los datos que más llaman la atención está la cifra de legisladores presentes en las sesiones pero que, por algún motivo, no participan en las votaciones. Es decir, pasan lista pero luego se ausentan.

En el Senado, suele haber tan solo 9 ausencias cuando se pasa lista, pero a la hora de votar faltan 22. En la Cámara de Diputados, las ausencias en el pase de lista son 3 en promedio pero 48 en las votaciones.

Los legisladores pasan lista, pero no votan. Fuente: N+ con datos del Sistema de Información Legislativa

El patrón se repite en ambas cámaras, pero es más marcado en el Senado. Los partidos con mayor ausentismo en las votaciones senatoriales son Movimiento Ciudadano y el PT, con 24.9% de ausencias respectivamente, seguidos por el PVEM, con 19.4%.

En la Cámara de Diputados, las ausencias en votaciones las encabeza el PAN con 10.3%, seguido muy de cerca por el PRI con el 10.2%, y finalmente, Morena y el PT con 9.7% de ausencias promedio en San Lázaro.

Los senadores faltan más que los diputados a las votaciones. Fuente: N+ con datos del Sistema de Información Legislativa

En total, 108 legisladores faltan en, al menos, 20% de las votaciones y 13 de ellos han faltado a más del 40%.

Entre los legisladores con más faltas en votaciones hay varios muy conocidos, algunos que ya fueron gobernadores y otros que buscan serlo.

En la lista aparecen nombres como el de Saúl Monreal (Morena), Jasmine Bugarín (PVEM) y Félix Salgado Macedonio (Morena), quienes buscan ser candidatos a gobernador de Zacatecas, Nayarit y Guerrero, respectivamente. Asimismo, hay liderazgos importantes de los partidos como el senador Enrique Vargas del Villar, del PAN, Patricia Armendáriz, de Morena, y Napoléon Gómez Urrutia, líder minero y diputado morenista.

También aparecen el exgobernador de Chihuahua Javier Corral y el controversial senador Miguel Ángel Yunes, quien fue electo por el PAN como senador, pero se cambió a Morena en el contexto de la elección judicial.

Manuel Espino, quien aparece entre los primeros lugares, tuvo problemas de salud a finales de 2025. Sin embargo, no solicitó licencia al Congreso ni están publicados sus justificantes médicos.

Encabeza la lista Luis Melgar Bravo, del PVEM. Entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, el senador no asistió al 63.61% de las votaciones del Senado. Casi 2 de 3 veces que el pleno tomó una decisión, su escaño estaba vacío.

Los legisladores con más faltas en las votaciones. Fuente: N+ con datos del Sistema de Información Legislativa

Pero el problema no son solo las faltas. En realidad, desde antes de que empiece la sesión ya hay señales de lo que viene. Solo el 74% de los diputados y el 59% de los senadores están presentes cuando se verifica el quórum al inicio.

El reglamento del Congreso estipula que para poder empezar la sesión, deben de estar presentes, al menos, 251 de los 500 diputados, o 65 de los 128 senadores, es decir, uno más de la mitad.

En el caso de la Cámara de Diputados esto se suele cumplir con cierta holgura. En la Cámara de Senadores, en cambio, el margen es muy estrecho. Apenas con 10 senadores más que el mínimo requerido. El Senado de la República opera al borde de no poder hacer su trabajo por la impuntualidad de los legisladores.

¿Cuántos legisladores llegan puntuales a las sesiones? Fuente: N+ con datos del Sistema de Información Legislativa

¿Quiénes trabajan y quiénes no?

Al analizar cada grupo parlamentario, Movimiento Ciudadano sobresale como el que más iniciativas ha elaborado en promedio por legislador. Es importante destacar que es la bancada más pequeña en ambas cámaras.

Sus legisladores, en promedio, han presentado 19.4 iniciativas en el primer año y medio de trabajo. Le siguen el PRI (18.2) y el PAN (14.2). Los tres partidos con peor desempeño, en promedio, son el Verde (12.2), PT (8.6) y Morena, con 7.6 iniciativas elaboradas por legislador. Al final de la tabla se muestran los legisladores independientes, que no pertenecen a ningún grupo parlamentario y que apenas han elaborado 2.5 iniciativas en promedio.

En promedio, los legisladores de MC son los más productivos. Fuente: N+ con datos del Sistema de Información Legislativa

A nivel individual, de los 628 legisladores, la diputada Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, es quien más iniciativas ha presentado. En segundo lugar destaca María del Rocío Corona, senadora del PVEM. El diputado priista Yerico Abramo ocupa el tercer puesto, seguido por la senadora petista Ana Karen Hernández. El diputado por el PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, se encuentra en el quinto lugar.

Los 20 legisladores con más iniciativas. Fuente: N+ con datos del Senado de la República y Cámara de Diputados

En las bancadas del Congreso, menos de la mitad de los legisladores son quienes sostienen el trabajo de sus grupos parlamentarios. Aproximadamente la mitad de los legisladores presentan el 80% de las iniciativas.

Los 20 legisladores con más iniciativas. Fuente: N+ con datos del Senado de la República y Cámara de Diputados

Por otro lado, hay 70 legisladores –todos diputados– que no han presentado ni una sola iniciativa elaborada por ellos mismos desde que asumieron el cargo, a pesar de que se hayan adherido a iniciativas redactadas por otros legisladores o generadas por su grupo parlamentario.

70 diputados llevan año y medio sin presentar una sola iniciativa. Fuente: N+ con datos del Senado de la República y Cámara de Diputados

La mayoría de los legisladores que no han presentado iniciativas son de Morena, con 46 diputados en esta categoría. Sin embargo, todos los partidos tienen al menos uno. Se incluyen aquellos legisladores que se adhieren a iniciativas que presentan sus grupos parlamentarios o compañeros, pero que ellos mismos no aparecen como autores de ninguna.

¿De qué partido son los 70 diputados que no han presentado ninguna iniciativa? Fuente: N+ con datos del Senado de la República y Cámara de Diputados

Existe la creencia de que los legisladores plurinominales trabajan menos que los de mayoría relativa. Es decir, que aquellos que entran por lista del partido trabajan menos que los que compitieron y ganaron en un estado o distrito. En realidad, esto depende de qué cámara se trate. Al menos en esta legislatura, en la Cámara de Diputados, los datos revelan que los llamados “pluris” presentan en promedio más iniciativas que aquellos legisladores de mayoría relativa. En el Senado de la República, sin embargo, sucede lo contrario.

¿Los plurinominales trabajan más? Fuente: N+ con datos del Senado de la República y Cámara de Diputados

Lo que propone y lo que vota el Congreso

Entre más de 7 mil iniciativas presentadas, algunos textos legales y temas concentran la atención legislativa más que otros. Estos son aquellos que con más frecuencia se han buscado modificar:

782 veces, los legisladores trataron de hacer cambios en la Carta Magna.

456 veces propusieron modificar la Ley General de Salud.

428 ocasiones impulsaron hacer cambios en el Código Penal Federal.

Otras leyes que se han propuesto alterar son las referentes a la educación, trabajo, de los derechos de las niñas y niños, del impuesto sobre la renta, del Seguro Social o de Aguas Nacionales, entre otras.

La Constitución Política es la norma que más veces se ha intentado modificar. Fuente: N+ con datos del Senado de la República y Cámara de Diputados

Sin embargo, hay una diferencia crucial entre presentar una iniciativa y aprobarla. De las más de 7 mil que se elaboraron, solo 134 terminaron en una ley nueva o modificada, el resto de las iniciativas no se han votado.

La Constitución es la norma con más modificaciones aprobadas por ambas cámaras, seguida por la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y la Ley Federal del Trabajo en tercer lugar. Siguen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Aduanera y el Código Penal Federal.

Además, observamos un patrón en el tiempo: los legisladores tienden a concentrar la presentación de iniciativas en la última sesión de cada periodo ordinario, a pesar de que pueden hacerlo en cualquier momento de la legislatura.

La mayoría de las iniciativas se presentan al final del periodo de sesiones. Fuente: N+ con datos del Senado de la República y Cámara de Diputados

Los bloques y coaliciones

El análisis de las votaciones revela la existencia de dos bloques. Por un lado, el bloque oficialista integrado por Morena, PVEM y PT vota a favor de los dictámenes en más del 97% de las ocasiones. Esto es natural en una legislatura con las mayorías que tienen Morena y sus aliados pues, para llegar a votarse en el Pleno, las iniciativas ya tuvieron que haber pasado por las comisiones y por la Mesa directiva donde ellos tienen mayoría. En contraste, el bloque de oposición, formado por el PAN, PRI y MC, ha votado en contra entre el 37% y el 43% de las ocasiones.

Así vota cada partido. Fuente: N+ con datos del Senado de la República y Cámara de Diputados

Las votaciones permiten ver un patrón relevante, si bien hay división clara en dos bloques, no estamos ante un congreso en el que sea imposible llegar a consensos. De hecho, la oposición vota en más de la mitad de las ocasiones con el bloque gobernante. Sin embargo, estas votaciones de consenso son, en muchas ocasiones, relacionadas con temas que no tocan los temas centrales de la agenda política: declaración de días nacionales, emisión de monedas conmemorativas, inscripción de nombres en el Muro de Honor, etc.

La oposición vota en más de la mitad de las ocasiones con el bloque gobernante. Fuente: N+ con datos del Senado de la República y Cámara de Diputados

Dentro del bloque opositor (PAN, PRI, MC), el partido naranja es el que más veces ha dado su apoyo al oficialismo en las votaciones importantes para el gobierno.

Pero no es el único que ha roto los bloques en asuntos de relevancia. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, el PRI respaldó el dictamen por medio del cual la sección instructora no inició el procedimiento en contra de Cuauhtémoc Blanco, mientras que el PT votó en contra en esta ocasión.

Ante la reforma a la ley general de salud que prohibía el uso, comercialización y producción de vapeadores, el PT no la respaldó pues no apoyaron una reforma prohibicionista. Y en el plan A de la reforma electoral, todos los partidos excepto Morena, votaron en contra de ésta. Mientras tanto, en el plan B, MC votó a favor, sumándose al bloque morenista.

En el Senado, el PRI se ausentó antes de la aprobación de la nueva Ley General de Transparencia que extinguió al órgano garante del derecho de acceso a la información (INAI), y Movimiento Ciudadano votó a favor del nombramiento de Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia, y de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México.

Casos que dividieron a las coaliciones. Fuente: N+ con datos del Senado de la República y Cámara de Diputados

¿Qué tan libres son los legisladores a la hora de votar? Esta pregunta se vuelve aún más relevante cuando vemos que en todos los partidos, los legisladores votan disciplinadamente en el mismo sentido en más del 98% de las ocasiones. Eso significa que, en la práctica, las decisiones se toman antes de llegar al pleno.

Antes que la convicción está la disciplina partidista. Fuente: N+ con datos del Senado de la República y Cámara de Diputados

A pesar de la alta disciplina, hay algunos legisladores que destacan por tener un mínimo de independencia frente a sus bancadas, es decir, han votado en contra de la línea de su partido. Destacan Lilly Téllez, quien ha votado en contra del sentido del voto de la mayoría del PAN en 6% de las ocasiones; Gibrán Ramírez, quien se ha apartado de MC en casi el 3% de las votaciones; y Luis Melgar, del Partido Verde, ha votado en contra de su partido en 2.9% de las veces.

Los legisladores más rebeldes. Fuente: N+ con datos del Senado de la República y Cámara de Diputados

Pero además de los legisladores que votan distinto a sus bancadas, hay otros que han ido mucho más allá y se han cambiado de partido de forma definitiva, sin importarles que los ciudadanos votaron por ellos, probablemente, por el partido al que representaban en la campaña.

El congreso que se reconfiguró desde las bancadas

Antes de que terminara septiembre de 2024, ya había empezado la reconfiguración interna. Una serie de cambios de bancada -o chapulineo- comenzaron a alterar la representación con la que los legisladores habían sido electos y permitieron que Morena y sus aliados se quedaran con la mayoría calificada en ambas cámaras. En los siguientes meses se dieron otros saltos de bancada que han transformado los equilibrios de poder en el Congreso.

Morena perdió 13 legisladores que migraron al PT y al PVEM, pero ganó 14 provenientes de todos los partidos. Movimiento Ciudadano recibió en sus filas a panistas y priistas siendo el único partido que no ha perdido legisladores, mientras que el PAN es el único partido que no engrosó sus filas con algún chapulín, pero sí perdió a dos legisladores en el camino.

El chapulineo legislativo. Fuente: N+ con datos del Senado de la República y Cámara de Diputados

Hoy, tras un año y medio de labor legislativa, las cifras del Congreso muestran un órgano en el que no se rinden cuentas; donde unos pocos legisladores hacen el trabajo del resto; donde las faltas, los cambios de bancada y la pasividad son parte de la vida cotidiana; y donde, a pesar de las grandes mayorías, hay malos resultados.

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