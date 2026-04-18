La Presidenta Sheinbaum Llega a la IV Cumbre ‘En Defensa de la Democracia’

A su llegada a la IV Cumbre ‘En Defensa de la Democracia’ la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró estar contenta por su asistencia a la reunión.

“Contentos de estar aquí y defendiendo siempre la democracia con un principio, como decía Abraham Lincoln: ‘La democracia es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo’”

Crisis diplomática

Además, la mandataria afirmó ante una pregunta sobre si daba por superada la crisis diplomática con España, que no existe tal crisis.

“No hay crisis diplomática, nunca ha habido"

Precisó que es importante que se reconozca la fuerza de los pueblos indígenas.

"Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”.

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