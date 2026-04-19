Sheinbaum Reconoce a Joan Manuel Serrat Como Símbolo de la Música y la Resistencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció al cantautor catalán Joan Manuel Serrat como un símbolo de la música y la resistencia, luego de saludarlo en su visita al Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona.

"Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia", compartió la mandataria en su cuenta oficial de X.

La publicación fue acompañada de la fotografía tomada al intérprete y la presidenta a las afueras del BSC, este domingo 19 de abril.