Inicio Nacional Politica Sheinbaum Reconoce a Joan Manuel Serrat Como Símbolo de la Música y la Resistencia

Sheinbaum Reconoce a Joan Manuel Serrat Como Símbolo de la Música y la Resistencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció al cantautor catalán Joan Manuel Serrat como un símbolo de la música y la resistencia, luego de conocerlo personalmente en Barcelona

Sheinbaum Reconoce a Joan Manuel Serrat Como Símbolo de la Música y la Resistencia.

Sheinbaum Reconoce a Joan Manuel Serrat Como Símbolo de la Música y la Resistencia. Foto: X | @Claudiashein.

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La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció al cantautor catalán Joan Manuel Serrat como un símbolo de la música y la resistencia, luego de saludarlo en su visita al Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona.

"Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia", compartió la mandataria en su cuenta oficial de X.

La publicación fue acompañada de la fotografía tomada al intérprete y la presidenta a las afueras del BSC, este domingo 19 de abril.

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