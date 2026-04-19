Tragedia en Luisiana: Confirman que 7 de 8 Niños Asesinados Eran Hijos del Tirador

El portavoz de la Policía de Shreveport, en Luisiana, Chris Bordelon, informó este domingo que el sospechoso disparó primero contra la madre y posteriormente asesinó a ocho menores, siete de los cuales eran sus propios hijos. Las víctimas tenían entre 1 y 12 años de edad. La madre y otra mujer resultaron gravemente heridas y permanecen en estado crítico, añadió Bordelon. El funcionario señaló que la investigación continúa en curso; sin embargo, los detectives consideran que se trató de “un incidente estrictamente doméstico”.

¿Quién es el padre y agresor?

En una foto publicada en Facebook en 2023, se ve a Shamar Elkins con sus hijos.

Chris Bordelon identificó este domingo al sospechoso como Shamar Elkins, quien murió tras una persecución en la que agentes le dispararon, de acuerdo con el propio funcionario.

En redes sociales, Shaneiqua Elkins compartía con frecuencia momentos de su vida familiar, publicando fotografías y videos de sus hijos en actividades escolares, recitales y logros académicos, como el reconocimiento de una de sus hijas por “mayor progreso”. En varias de esas imágenes también aparecía Shamar Elkins, generalmente sonriente y acompañado de los menores.

Incluso, la tarde del viernes, menos de 48 horas antes del tiroteo, publicó una imagen de una niña, a quien identificó como su hija mayor, junto a un mensaje ligero en el que hablaba de una “pequeña cita a solas”.

No obstante, registros judiciales revelan que Elkins había sido puesto en libertad condicional en 2019, luego de declararse culpable por uso ilegal de armas.

De acuerdo con ese caso, Elkins declaró a la policía que una persona a bordo de un vehículo le apuntó con un arma antes de huir. Según el informe, él respondió saliendo a la calle con una pistola calibre 9 milímetros y disparó en cinco ocasiones contra el automóvil en fuga. El reporte añade que se encontraba a unos 85 metros de una escuela y que efectuó los disparos en dirección al plantel mientras había niños jugando en el exterior.

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